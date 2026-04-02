Бояринцев – об амбициях: «Кто не мечтает возглавить «Спартак»?»

Бывший спартаковец Денис Бояринцев признался, что хочет однажды стать главным тренером красно-белых.
«Мне хочется оказаться рано или поздно в большой команде. Постоянно попадаешь в какие-то жернова. Но по всем канонам уже зрелый, готовый тренер. 48 лет…
Уже надо принимать что-то достаточно серьeзное, хотя я готов и в Первой лиге поработать, есть желание. Поэтому я надеюсь, что мне удастся прорваться.
Мечтаю повторить свой уровень игрока, как минимум. Как у тренера стоит задача достигнуть высшей лиги, а там… если пойдeт – буду двигаться дальше в тренерской профессии. Если не пойдeт – есть чем заняться.
Если это когда-нибудь будет «Спартак», то это будет счастье, это будет здорово. Кто об этом не мечтает?» – сказал Бояринцев.
- «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
- В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
- Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).
Источник: ютуб-канал «Спартака»