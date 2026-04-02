Бояринцев – об амбициях: «Кто не мечтает возглавить «Спартак»?»

Бывший спартаковец Денис Бояринцев признался, что хочет однажды стать главным тренером красно-белых.

«Мне хочется оказаться рано или поздно в большой команде. Постоянно попадаешь в какие-то жернова. Но по всем канонам уже зрелый, готовый тренер. 48 лет…

Уже надо принимать что-то достаточно серьeзное, хотя я готов и в Первой лиге поработать, есть желание. Поэтому я надеюсь, что мне удастся прорваться.

Мечтаю повторить свой уровень игрока, как минимум. Как у тренера стоит задача достигнуть высшей лиги, а там… если пойдeт – буду двигаться дальше в тренерской профессии. Если не пойдeт – есть чем заняться.

Если это когда-нибудь будет «Спартак», то это будет счастье, это будет здорово. Кто об этом не мечтает?» – сказал Бояринцев.