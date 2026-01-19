Введите ваш ник на сайте
Бояринцев оценил перспективы нового тренера «Спартака»

19 января, 23:51
2

Экс-спартаковец Денис Бояринцев высказался о том, что Хуан Карлос Карседо возглавил московскую команду.

– Есть надежда, что с новым тренером «Спартак» сможет зацепиться за медали или выиграть Кубок России?

– Столько в «Спартаке» было тренеров, на которых возлагали надежды. Конечно, надежда должна быть всегда, как известно, она умирает последней.

Мне сложно оценивать Карседо как тренера, давать прогнозы на работу, потому что я его совсем не знаю. Но он не первый сомнительный иностранец, который оказался в клубе.

– Работал с Эмери, уже был в «Спартаке».

– Даже если ты работаешь с Клоппом, это не значит, что ты преемник по его видению футбола.

– Готовы видеть прагматичный футбол ради трофеев? Или нужно сохранить спартаковский стиль игры?

– Мне кажется, испанские тренеры близки к спартаковскому футболу. Но мы видим, что сегодня это не приносит результат, футбол стал более мощным и силовым.

Не надо отказываться от комбинационной игры, нужно только сочетать ее с физической формой и хорошими силовыми игроками.

«Спартак» и «автобус» несовместимы, такая игра может дать результат на определенном этапе. Не думаю, что при Карседо команда будет играть вторым номером.

Вопрос надо ставить иначе: есть ли исполнители под комбинационный футбол. И игроков под такой стиль воспитывают не один год.

Уверен, такие ребята в академии есть, но иностранцы делают ставку на легионеров, а не молодых воспитанников, потому что результат стоит во главе угла.

  • Карседо стал новым главным тренером «Спартака» 5 января.
  • Соглашение 52‑летнего испанского специалиста с красно‑белыми рассчитано до лета 2028 года.
  • Сообщалось, что тренер будет получать за сезон в «Спартаке» не менее 2,5 миллиона евро.

Источник: «Матч ТВ»
oyabun
1768883025
Карседо уже говорил, что поклонник вертикального футбола. Вот и посмотрим.
zigbert
1768891939
Наверняка Карседо не будет практиковать оборонительный футбол. А уж как у него получится в Спартаке покажет время.
