Бояринцев оценил перспективы нового тренера «Спартака»

Экс-спартаковец Денис Бояринцев высказался о том, что Хуан Карлос Карседо возглавил московскую команду.

– Есть надежда, что с новым тренером «Спартак» сможет зацепиться за медали или выиграть Кубок России?

– Столько в «Спартаке» было тренеров, на которых возлагали надежды. Конечно, надежда должна быть всегда, как известно, она умирает последней.

Мне сложно оценивать Карседо как тренера, давать прогнозы на работу, потому что я его совсем не знаю. Но он не первый сомнительный иностранец, который оказался в клубе.

– Работал с Эмери, уже был в «Спартаке».

– Даже если ты работаешь с Клоппом, это не значит, что ты преемник по его видению футбола.

– Готовы видеть прагматичный футбол ради трофеев? Или нужно сохранить спартаковский стиль игры?

– Мне кажется, испанские тренеры близки к спартаковскому футболу. Но мы видим, что сегодня это не приносит результат, футбол стал более мощным и силовым.

Не надо отказываться от комбинационной игры, нужно только сочетать ее с физической формой и хорошими силовыми игроками.

«Спартак» и «автобус» несовместимы, такая игра может дать результат на определенном этапе. Не думаю, что при Карседо команда будет играть вторым номером.

Вопрос надо ставить иначе: есть ли исполнители под комбинационный футбол. И игроков под такой стиль воспитывают не один год.

Уверен, такие ребята в академии есть, но иностранцы делают ставку на легионеров, а не молодых воспитанников, потому что результат стоит во главе угла.