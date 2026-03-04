Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Радимов – об игре ЦСКА против «Ахмата»: «Как коровы на льду»

Радимов – об игре ЦСКА против «Ахмата»: «Как коровы на льду»

4 марта, 16:43
3

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

  • Грозненцы дома выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил Максим Самородов на 4-й минуте.
  • ЦСКА отстал от лидера чемпионата на 7 очков.

– Насколько закономерной оказалась победа «Ахмата»? Армейцам критически не хватило Облякова?

– Да, вот мы говорили всю зиму, как здорово ЦСКА усилился, что есть Баринов, Козлов, новый защитник, а кого не хватило – это Облякова. Такая теневая история – когда его нет, всегда становится гораздо хуже.

Черчесов подготовил команду отлично, и было понятно, как они будут играть – стандарты, железная дисциплина, физическая готовность. Все на уровне – и их победа закономерна.

А вот ЦСКА со всеми их покупками – абсолютно разбалансированная команда, в обороне бардак, сколько моментов «Ахмат» создал...

Подход непрофессиональный – вышли как на коньках, катались как коровы на льду, ну как можно не подобрать себе правильные бутсы?

Думаю, Акинфеев и Баринов вполне могли бы напихать тому же Глебову за все его падения...

– Давайте про «бардак в обороне» поподробнее. Получается, не хватает армейцам Дивеева?

– Если вы считаете, что молодой Данилов достоин места в стартовом составе – одно дело, но если вы хотите его развивать – то не надо декларировать, что нужен результат.

Парень молодой, талантливый, но ставить на него здесь и сейчас – неправильно, на мой взгляд.

Понятно, что во многом это вынужденная мера – не было Мойзеса и Лукина, Рейс сыграл слева, но три очка ЦСКА никто не вернет. И не заметить ошибки армейцев в обороне в этом матче просто невозможно, они существуют и их много.

– А по другим новичкам армейцев что скажете? Лусиано, Козлов, Баринов?

– Лусиано замедляет игру ЦСКА, это очень заметно. При том, что он техничный, хороший нападающий.

Козлов совсем не впечатлил – очень слабо для тех авансов, которые были. Баринов в середине поля играл в свою игру – выжигать, борьба и прочее – но взаимопонимание с Кисляком еще далеко не налажено.

Если к этому добавить еще то, что выпал Обляков, то вот и складывается картина.

Еще по теме:
Радимов резко отреагировал на задержку матча «Пари НН» – «Сочи»: «Дно всегда можно пробить»
Радимов получил ценный подарок от Канчельскиса 4
Радимов дал прогноз, когда «Спартак» уволит Карседо 14
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат Радимов Владислав
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1772634010
Клинер, нука ржи.
Ответить
Цугундeр
1772642419
Гм.) Владя правда ,что ли, завязал? Второй коммент за весь день. И в идеале..)
Ответить
Император 1
1772645357
Есть ещё одни коровы, судейские, чёрно-зелёные...
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
17
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
12
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга» оценил положение клуба в таблице РПЛ после победы над «Зенитом»
15:34
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
13
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 