Радимов – об игре ЦСКА против «Ахмата»: «Как коровы на льду»

Владислав Радимов поделился впечатлениями от матча 19-го тура РПЛ между «Ахматом» и ЦСКА.

Грозненцы дома выиграли со счетом 1:0.

Единственный гол забил Максим Самородов на 4-й минуте.

ЦСКА отстал от лидера чемпионата на 7 очков.

– Насколько закономерной оказалась победа «Ахмата»? Армейцам критически не хватило Облякова?

– Да, вот мы говорили всю зиму, как здорово ЦСКА усилился, что есть Баринов, Козлов, новый защитник, а кого не хватило – это Облякова. Такая теневая история – когда его нет, всегда становится гораздо хуже.

Черчесов подготовил команду отлично, и было понятно, как они будут играть – стандарты, железная дисциплина, физическая готовность. Все на уровне – и их победа закономерна.

А вот ЦСКА со всеми их покупками – абсолютно разбалансированная команда, в обороне бардак, сколько моментов «Ахмат» создал...

Подход непрофессиональный – вышли как на коньках, катались как коровы на льду, ну как можно не подобрать себе правильные бутсы?

Думаю, Акинфеев и Баринов вполне могли бы напихать тому же Глебову за все его падения...

– Давайте про «бардак в обороне» поподробнее. Получается, не хватает армейцам Дивеева?

– Если вы считаете, что молодой Данилов достоин места в стартовом составе – одно дело, но если вы хотите его развивать – то не надо декларировать, что нужен результат.

Парень молодой, талантливый, но ставить на него здесь и сейчас – неправильно, на мой взгляд.

Понятно, что во многом это вынужденная мера – не было Мойзеса и Лукина, Рейс сыграл слева, но три очка ЦСКА никто не вернет. И не заметить ошибки армейцев в обороне в этом матче просто невозможно, они существуют и их много.

– А по другим новичкам армейцев что скажете? Лусиано, Козлов, Баринов?

– Лусиано замедляет игру ЦСКА, это очень заметно. При том, что он техничный, хороший нападающий.

Козлов совсем не впечатлил – очень слабо для тех авансов, которые были. Баринов в середине поля играл в свою игру – выжигать, борьба и прочее – но взаимопонимание с Кисляком еще далеко не налажено.

Если к этому добавить еще то, что выпал Обляков, то вот и складывается картина.