Стало известно, есть ли у Жедсона проблемы с адаптацией в России

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш не собирается уезжать обратно в «Бешикташ».

«У игрока нет проблем с адаптацией в России. При этом, президент «Бешикташа» действительно хотел бы вернуть футболиста и всерьез считает его трансфер ошибкой», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что португалец хочет вернуться в стамбульсккий клуб, так как испытывает сложности с адаптацией в России.