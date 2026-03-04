Стало известно, есть ли у Жедсона проблемы с адаптацией в России

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш не собирается уезжать обратно в «Бешикташ».
«У игрока нет проблем с адаптацией в России. При этом, президент «Бешикташа» действительно хотел бы вернуть футболиста и всерьез считает его трансфер ошибкой», – рассказал источник.
Ранее сообщалось, что португалец хочет вернуться в стамбульсккий клуб, так как испытывает сложности с адаптацией в России.
- 27-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за «Спартак» 20 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
- «Спартак» приобрел Жедсона у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»