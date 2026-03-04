Введите ваш ник на сайте
Стало известно, есть ли у Жедсона проблемы с адаптацией в России

4 марта, 10:30
9

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш не собирается уезжать обратно в «Бешикташ».

«У игрока нет проблем с адаптацией в России. При этом, президент «Бешикташа» действительно хотел бы вернуть футболиста и всерьез считает его трансфер ошибкой», – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что португалец хочет вернуться в стамбульсккий клуб, так как испытывает сложности с адаптацией в России.

  • 27-летний Жедсон Фернандеш в этом сезоне провел за «Спартак» 20 матчей, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
  • «Спартак» приобрел Жедсона у «Бешикташа» в конце июля прошлого года за примерно 20,8 миллиона евро плюс 7,3 миллиона евро бонусами.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Спартак Бешикташ Фернандеш Жедсон
oyabun
1772610236
Да сразу было понятно что это вброс.
Ответить
...уефан
1772612508
...у всех у нас есть проблемы, того или иного рода. Нет проблем, лишь у наших писарчуков, пиши себе всласть всякую чушь и ересь и не переживай, что тебе прилетит за это - ноу проблемс...
Ответить
Литейный 4 (returned)
1772614561
Дыма без огня не бывает. Тем более в свинарне. Гыгыгы
Ответить
Good_win_ФКСМ
1772616914
это все го.мики типа рылки, литейного, прокси, айболидки, отлюбленного мозга и прочей швали (их и тут полно, и на других желтых ресурсах) вместе с наркоманами из кафешки слушок распустили....
Ответить
NewLife
1772618791
Две интернет помойки обсуждают что угодно лишь бы про Спартак, а Бомбардир эту блевотину печатает.
Ответить
