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  • «Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

«Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

10 июня, 13:05
2

Новым главным тренером «Шинника» стал Денис Бояринцев.

«Срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме 1+1.

У Дениса Константиновича большой практический футбольный опыт, приобретенный как в качестве игрока, так и в качестве тренера», – написали ярославцы.

  • В прошлом году Бояринцева уволили из «Ротора». С тех пор он без работы, периодически появлялся в эфирах «Матч ТВ».
  • Бояринцев выводил из Второй лиги в Первую «Текстильщик», «Родину», «Сокол», «Ротор».
  • За «Шинник» футболист выступал в 2008 году – в последний на сегодня сезон ярославцев в РПЛ. В 27 матчах чемпионата Бояринцев забил шесть голов.

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Источник: телеграм-канал «Шинника»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Шинник Спартак Бояринцев Денис
Комментарии (2)
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Цугундeр
1781088173
Бояра -вещь. Если ему палки не ставить в колёса. Немножко маскулинности добавить и готовый тренер для Спартака.
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ВасяК
1781096673
Бояра,красава!!!
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