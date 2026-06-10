«Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

Новым главным тренером «Шинника» стал Денис Бояринцев.
«Срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме 1+1.
У Дениса Константиновича большой практический футбольный опыт, приобретенный как в качестве игрока, так и в качестве тренера», – написали ярославцы.
- В прошлом году Бояринцева уволили из «Ротора». С тех пор он без работы, периодически появлялся в эфирах «Матч ТВ».
- Бояринцев выводил из Второй лиги в Первую «Текстильщик», «Родину», «Сокол», «Ротор».
- За «Шинник» футболист выступал в 2008 году – в последний на сегодня сезон ярославцев в РПЛ. В 27 матчах чемпионата Бояринцев забил шесть голов.
Источник: телеграм-канал «Шинника»