«Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле

Новым главным тренером «Шинника» стал Денис Бояринцев.

«Срок действия соглашения с новым главным тренером команды рассчитан по схеме 1+1.

У Дениса Константиновича большой практический футбольный опыт, приобретенный как в качестве игрока, так и в качестве тренера», – написали ярославцы.