Руководитель «Локо» прокомментировал возможный уход Воробьева в «Спартак»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о возможном уходе форварда Дмитрия Воробьева в «Спартак».

«В последние годы многие российские клубы предоставляли не так много возможностей для развития, но сейчас таких футболистов потребуется значительно больше. Спрос на ведущих россиян будет расти. Воробьев, переходя из «Оренбурга», был потенциально хорошим нападающим.

Но благодаря работе в «Локомотиве» с Михаилом Галактионовым Воробьев серьезно вырос в качестве и в стоимости. И естественно, что и он, и агенты хотят зарплату больше. Идут переговоры. Очень хочу, чтобы Дмитрий остался у нас, продолжал расти и стал большой звездой российского футбола», – сказал Нагорных.