Сперцян определил величайшее ограбление в истории футбола

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал любимого игрока.
– Уходит эпоха Месси и Роналду. Кто должен их сменить?
– Не знаю, что будет, когда они вдвоем объявят о завершении карьеры. Не представляю, что будет твориться в целом в мире футбола и спорта.
– Кому из них ты отдал бы предпочтение?
– Наверное, все-таки Месси. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят!
А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», – это величайшее ограбление в истории футбола!
- В 2010 году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.
- Иньеста стал вторым в голосовании, замкнул топ-3 Хави.
- Андрес в 2010-м стал чемпионом мира в составе сборной Испании, забив победный гол в финале.
Источник: «Спорт-Экспресс»