Сперцян определил величайшее ограбление в истории футбола

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал любимого игрока.

– Уходит эпоха Месси и Роналду. Кто должен их сменить?

– Не знаю, что будет, когда они вдвоем объявят о завершении карьеры. Не представляю, что будет твориться в целом в мире футбола и спорта.

– Кому из них ты отдал бы предпочтение?

– Наверное, все-таки Месси. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят!

А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», – это величайшее ограбление в истории футбола!