Сперцян определил величайшее ограбление в истории футбола

4 марта, 17:27
12

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян назвал любимого игрока.

– Уходит эпоха Месси и Роналду. Кто должен их сменить?

– Не знаю, что будет, когда они вдвоем объявят о завершении карьеры. Не представляю, что будет твориться в целом в мире футбола и спорта.

– Кому из них ты отдал бы предпочтение?

– Наверное, все-таки Месси. Но это не говорит о том, что мне не нравится Роналду. Слежу за их карьерами даже после ухода из топ-лиг. Все равно включу какой-нибудь обзор. Они даже в таком возрасте крутые вещи творят!

А предпочтение я отдам вообще Иньесте. Для меня это самый любимый игрок. То, что ему в 2010 году не дали «Золотой мяч», – это величайшее ограбление в истории футбола!

  • В 2010 году «Золотой мяч» выиграл Лионель Месси.
  • Иньеста стал вторым в голосовании, замкнул топ-3 Хави.
  • Андрес в 2010-м стал чемпионом мира в составе сборной Испании, забив победный гол в финале.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Аль-Наср Интер Майами Краснодар Месси Лионель Иньеста Андрес Роналду Криштиану Сперцян Эдуард
Комментарии (12)
Fju-2
1772637711
Интересно, согласится ли Быстров?
Ответить
СильныйМозг
1772638658
Величайшее ограбление футбола это Лукойл. Деньги на ветер тратят.
Ответить
Бумбраш
1772640954
Роналдиньо куда круче,правда недолго блистал из за отсутствия дисциплины.но на пике он Кристину и гнома вертел бы как хотел
Ответить
mutabor0992
1772645008
Таки и ХДЕ тута ограбление???
Ответить
Oldtrafford83
1772690337
В 2010 году не дали ЗМ Снейдеру вот это величайшее ограбление в истории футбола!
Ответить
