Гендиректор «Динамо» ответил на провокационные слова Глушакова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на высказывание Дениса Глушакова о бело-голубых.

Ранее экс-капитан «Спартака» отказал динамовцам в статусе топ-клуба: «Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще?»

– Денис Глушаков недавно заявил, что «Динамо» – не топ-клуб. Каким будет ответ «Динамо»?

– Глушаков – хороший футболист. Это его личное мнение и мироощущение. Пусть он живeт с этим мнением.