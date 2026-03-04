Гендиректор «Динамо» ответил на провокационные слова Глушакова

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на высказывание Дениса Глушакова о бело-голубых.
Ранее экс-капитан «Спартака» отказал динамовцам в статусе топ-клуба: «Когда они в последний раз что-то выигрывали вообще?»
– Денис Глушаков недавно заявил, что «Динамо» – не топ-клуб. Каким будет ответ «Динамо»?
– Глушаков – хороший футболист. Это его личное мнение и мироощущение. Пусть он живeт с этим мнением.
- Динамовцы идут на 8-м месте в РПЛ.
- Они вернулись в высший дивизион в 2017 году.
- Их последнее чемпионство датировано 1976-м годом.
Источник: Legalbet