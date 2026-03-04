Соболев раскрыл, кому посвятил первый за 5 месяцев гол: «Это тебе, кабанчик мой!»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил, кому посвящен его забитый мяч в ворота «Балтики».

Петербуржцы прошли «Балтику» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.

Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.

После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

– Если не ошибаемся, у сына вашего был день рождения на днях. Можно сказать, что это подарок для него?

– Да, подарок маленькому моему. Точнее, уже большому, взрослому, старшему сыну. Сережа – это тебе, кабанчик мой!