Журавель предположил, кому был адресован провокационный жест Соболева

Журналист Тимур Журавель отреагировал на гол Александра Соболева и его жест с «Балтикой».

Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.

Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.

После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

«Шикарная голевая атака «Зенита». Даже удивительно, как она красиво и беспрепятственно прокатилась через всe поле против «Балтики», которая в двух матчах образцово лишала «Зенит» пространства.

А жест Соболева, очевидно, адресован Радимову. Такие эмоции понятны, до победы в споре с Владом Александру осталось всего 14 мячей!» – написал Журавель.