  Журавель предположил, кому был адресован провокационный жест Соболева

Журавель предположил, кому был адресован провокационный жест Соболева

4 марта, 07:15
8

Журналист Тимур Журавель отреагировал на гол Александра Соболева и его жест с «Балтикой».

  • Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.
  • Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.
  • После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

«Шикарная голевая атака «Зенита». Даже удивительно, как она красиво и беспрепятственно прокатилась через всe поле против «Балтики», которая в двух матчах образцово лишала «Зенит» пространства.

А жест Соболева, очевидно, адресован Радимову. Такие эмоции понятны, до победы в споре с Владом Александру осталось всего 14 мячей!» – написал Журавель.

  • Радимов и Соболев заключили публичное пари на результативность футболиста.
  • Форвард «Зенита» должен забить 20 голов за сезон во всех официальных турнирах.
  • Проигравший выставляет победителю ящик пива.

Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Кубок Зенит Балтика Соболев Александр Радимов Владислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1772598386
Да не важно кому. Парень очень хочет играть и забивать, это главное. Значит будет стараться выкладываться по полной. Хотя скорость у Соболева по прежнему слабое место. Он все делает на поле как груженный Белаз, то есть очень медленно!
Ответить
Цугундeр
1772598619
Тимурка из дурки..
Ответить
Номэд
1772601287
Явно против сельдерея. Кто только его и нах и куда нибудь ещё не посылает.
Ответить
Cleaner
1772608219
Соболев - питерская гопота...(((
Ответить
DMитрий
1772610336
Всего 14 мячей! Смешно как звучит-то! А сколько игр осталось и важнее сколько выходов в этих играх...? Да Соболю надо 1,5 сезона сейчас, чтобы этот объём выполнить. Всего-то!
Ответить
MaxRnD
1772610559
Недолго старушке мучаться осталось, с такой результативностью управится всего за 7 лет.
Ответить
Алексей-Александров-vkont
1772619582
Неужели Талалаеву?
Ответить
FROLL007
1772620490
Для Соболева 14 мячей неподъёмная высота. Гыгыгы
Ответить
