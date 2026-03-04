Семак ответил, выйдет ли Соболев в старте «Зенита» после победного гола в ворота «Балтики»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу забитого мяча Александра Соболева и его перспектив вернуться в стартовый состав.

Петербуржцы прошли «Балтику» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.

Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.

После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

– Выпустили Александра Соболева, и он практически сразу забил. Это такое чутье? Как удалось угадать с заменой?

– Почему угадать? У нас есть игроки, есть конкуренция на ту или иную позицию. У нас два нападающих, которые конкурируют за место в стартовом составе. Поэтому сегодня Саша вышел и использовал тот шанс, который предоставился.

У нас команда состоит не из 11, не из 10 полевых игроков, а из 20. И каждый должен выходить, делать свою работу для пользы команды.

Саша сегодня вышел, молодец, забил и в целом сыграл достаточно активно. И его выход, как и других ребят, напрямую повлиял на забитый мяч, на результат матча.

– Касаемо матча чемпионата, какие мысли по игровому времени для одного или для другого [Соболева или Джона Дурана]? И, может быть, Соболев теперь также появится с первых минут, это возможно?

– Проанализируем, посмотрим на состояние игроков, на качество игры, и, уже исходя из состояния игроков, из того, как играет соперник, мы уже будем принимать решение по тому, кто выйдет в стартовом составе.