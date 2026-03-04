Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семак ответил, выйдет ли Соболев в старте «Зенита» после победного гола в ворота «Балтики»

Семак ответил, выйдет ли Соболев в старте «Зенита» после победного гола в ворота «Балтики»

4 марта, 01:23
4

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по поводу забитого мяча Александра Соболева и его перспектив вернуться в стартовый состав.

  • Петербуржцы прошли «Балтику» во 2-м этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.
  • Соболев вышел на замену и забил единственный гол в матче на 79-й минуте.
  • Он отличился в официальной игре впервые с 27 сентября, прервав 12-матчевую сухую серию.
  • После гола форвард выругался матом, обращаясь к кому-то на скамейке запасных «Зенита».

– Выпустили Александра Соболева, и он практически сразу забил. Это такое чутье? Как удалось угадать с заменой?

– Почему угадать? У нас есть игроки, есть конкуренция на ту или иную позицию. У нас два нападающих, которые конкурируют за место в стартовом составе. Поэтому сегодня Саша вышел и использовал тот шанс, который предоставился.

У нас команда состоит не из 11, не из 10 полевых игроков, а из 20. И каждый должен выходить, делать свою работу для пользы команды.

Саша сегодня вышел, молодец, забил и в целом сыграл достаточно активно. И его выход, как и других ребят, напрямую повлиял на забитый мяч, на результат матча.

– Касаемо матча чемпионата, какие мысли по игровому времени для одного или для другого [Соболева или Джона Дурана]? И, может быть, Соболев теперь также появится с первых минут, это возможно?

– Проанализируем, посмотрим на состояние игроков, на качество игры, и, уже исходя из состояния игроков, из того, как играет соперник, мы уже будем принимать решение по тому, кто выйдет в стартовом составе.

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Балтика Соболев Александр Семак Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1772579694
Не понимаю, почему Семаку хотя бы капитаном не сделать не джона или джон джона педро, а того же Дельфина?
Ответить
Kollljan
1772597632
Саша не то, что в старте, а вообще не выйдет на поле после своих гнилых понтов.
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1772605313
Качество игры!! Семак ты о чем!! С трудом обыграть Балтику это же позорище
Ответить
Garrincha58
1772605390
Проанализируем? Смешно господин Семак вы ещё анализировать можете, что же вы так плохо делаете разбор соперника после питерского матча вы ещё хуже сыграли в Калининграде.Где логика???
Ответить
18+
