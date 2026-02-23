Введите ваш ник на сайте
Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом»

Вчера, 15:16
1

Кубковый матч «Арсенал» – «Локомотив» не состоится в Туле. Местный стадион не допустили.

«Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость.

Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», – сообщили в РФС.

  • Игра 5 марта должна начаться в 18:30 мск. Скорее всего, ее проведут на «Арене Химки».
  • «Арсенал» – единственный клуб не из РПЛ, который остался в розыгрыше Кубка.
  • 1-й домашний матч в Первой лиге в этом году у туляков запланирован на 9 марта с ульяновской «Волгой».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Арсенал Локомотив
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1771851375
Странно да, что в Туле в феврале месяце, поляна то плохая))) Какая неожиданность!!! Помогите чиновникам из РФС посчитать, сколько же стадионов в стране с крышей))
Ответить
