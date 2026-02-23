Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом»

Кубковый матч «Арсенал» – «Локомотив» не состоится в Туле. Местный стадион не допустили.

«Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость.

Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», – сообщили в РФС.