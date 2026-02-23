Стадион «Арсенала» не допустили к матчу с «Локомотивом»

Кубковый матч «Арсенал» – «Локомотив» не состоится в Туле. Местный стадион не допустили.
«Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость.
Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», – сообщили в РФС.
- Игра 5 марта должна начаться в 18:30 мск. Скорее всего, ее проведут на «Арене Химки».
- «Арсенал» – единственный клуб не из РПЛ, который остался в розыгрыше Кубка.
- 1-й домашний матч в Первой лиге в этом году у туляков запланирован на 9 марта с ульяновской «Волгой».
Источник: «Матч ТВ»