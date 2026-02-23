Ву честно ответил, почему променял Лигу 1 на РПЛ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал свой переезд в РПЛ из французской Лиги 1.

– Какая мотивация твоего перехода в Россию? Ведь ты играл в комфортном для себя чемпионате Франции.

– Мне позвонил Франсис (Кахигао) и убедил перейти сюда. Я был в тяжелой ситуации в конце моего контракта с «Ренном». Он позвонил и сказал, что у меня есть отличные качества, которые я могу улучшить в России. Самым важным для меня было, что тут будет большое количество игрового времени. Потому что во Франции я не получал достаточно минут на поле, которых бы мне хватало, чтобы расти как футболисту. Поначалу мне было тяжело, но затем я адаптировался и стал играть больше.

– В России нет еврокубков, в отличие от Франции. Это могло повлиять на твой выбор?

– В «Ренне» мы тоже не так часто играли в еврокубках. Была Лига Европы, но там не удавалось пройти далеко. Может быть, скоро УЕФА вернет российские клубы в международные турниры. Надеюсь, что еще сыграю со «Спартаком» в Лиге чемпионов или Лиге Европы.