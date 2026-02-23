Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ву честно ответил, почему променял Лигу 1 на РПЛ

Вчера, 14:28
10

Защитник «Спартака» Кристофер Ву прокомментировал свой переезд в РПЛ из французской Лиги 1.

– Какая мотивация твоего перехода в Россию? Ведь ты играл в комфортном для себя чемпионате Франции.

– Мне позвонил Франсис (Кахигао) и убедил перейти сюда. Я был в тяжелой ситуации в конце моего контракта с «Ренном». Он позвонил и сказал, что у меня есть отличные качества, которые я могу улучшить в России. Самым важным для меня было, что тут будет большое количество игрового времени. Потому что во Франции я не получал достаточно минут на поле, которых бы мне хватало, чтобы расти как футболисту. Поначалу мне было тяжело, но затем я адаптировался и стал играть больше.

– В России нет еврокубков, в отличие от Франции. Это могло повлиять на твой выбор?

– В «Ренне» мы тоже не так часто играли в еврокубках. Была Лига Европы, но там не удавалось пройти далеко. Может быть, скоро УЕФА вернет российские клубы в международные турниры. Надеюсь, что еще сыграю со «Спартаком» в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

  • Игрок в декабре-январе участвовал в Кубке Африки, поэтому отпуска у Ву было меньше.
  • В сезоне РПЛ у Ву 8 матчей.
  • «Спартак» сейчас на сборе в ОАЭ.

Еще по теме:
Ву рассказал, чем его поразила РПЛ 4
Ву заявил, что «Спартак» – это российский «ПСЖ» 4
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Ву Кристофер
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1771846494
в ЛЧ ты точно не сможешь сыграть, выступая за позорный спартаг 6 место. даже если нас туда однажды вернут - начнём с самых низов. чемпион начнёт играть со 2 раунда квалификации, в лучшем случае, остальные вообще мимо.
Ответить
Император Бомжей
1771847415
У Спартака мне Ву нравится, хороший игрок для нашего чемпионата))
Ответить
СильныйМозг
1771847869
Ему нравится ан*л, что тут скажешь? В спартаке, у него, жопа, всегда при деле будет.
Ответить
Everest13
1771849111
Для него это работа, где платят больше там и играет, тем более там налоги бешенные , а здесь проще... А с другой стороны если б сидел на скамейке к примеру Реала))), он бы и не думал об игровой практике или тем более о Спартаке)))
Ответить
Бумбраш
1771852223
Что не новость про Спартак,а любовный дуэт княгиня+рыловна тут как тут..
Ответить
c 7890
1771865021
Нее, не честно ответил.Честно это --в РПЛ мне платят намного больше.Гы гы
Ответить
Главные новости
Срыв трансфера «Спартака», влияние Сафонова на состав сборной Франции, покровитель Семака в «Зените» и другие новости
02:00
Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах
01:47
3
Игрок «Бенфики» хочет подать в суд на Винисиуса и Мбаппе
01:38
1
Лапорта назвал клуб, предлагавший 250 миллионов за Ямаля
01:14
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Эвертон» и поднялся в топ-4
00:57
2
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Участник ЧМ-2026 готов в июне сыграть со сборной России
Вчера, 23:53
1
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
7
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
Вчера, 23:36
39
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Все новости
Все новости
Бубнов определил потолок ЦСКА в РПЛ
01:19
Шнякин раскрыл очень важное качество новичка ЦСКА Рейса
01:06
1
Генич – о словах Глушенкова про новичков «Зенита»: «Какие-то вещи не стоило говорить»
00:32
Юран поностальгировал по СССР: «Цены не росли каждые полгода»
00:18
2
Бубнов назвал человека, который помог Семаку возглавить «Зенит»
Вчера, 23:42
6
Павлюченко ответил на провокационные слова Аршавина про «Спартак»
Вчера, 23:29
Генич раскрыл детали общения с ЦСКА из-за слов о будущих травмах Глебова: «Не сказал бы, что полюбовно»
Вчера, 23:17
2
Семак – об опозданиях Вендела: «Подскажите мне, что делать»
Вчера, 23:00
6
Павлюченко: «Буду учить Соболева по девяткам бить»
Вчера, 22:43
2
Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб Юрана
Вчера, 22:32
3
В ЦСКА рассказали, почему на футболке Гонду указано его имя вместо фамилии
Вчера, 21:59
11
Семак подробно высказался об аренде Дурана в «Зенит»
Вчера, 21:35
4
В «Спартаке» раскрыли диагноз травмированного Дмитриева
Вчера, 21:19
3
Бубнов определил самого дуркующего футболиста РПЛ
Вчера, 20:57
9
РФС в 1,5 раза увеличил поддержку сборных России
Вчера, 20:51
20
Юран помогает пенсионерам: «Очень сложно нашим старшим»
Вчера, 20:40
7
Спартаковец Ву готов попробовать водку, но при одном условии
Вчера, 20:30
4
Орлов объяснил, почему «Зенит» мало использует молодых футболистов
Вчера, 20:21
1
Юран – о росте цен в России: «Аж глаза на лоб лезут»
Вчера, 19:56
12
Быстров ответил, какая российская команда первой выиграет Лигу чемпионов
Вчера, 19:48
1
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал конфликт с Геничем из-за слов о будущих травмах Глебова
Вчера, 19:36
2
Агкацев собирался уйти из «Краснодара»: «Были даже определенные договоренности»
Вчера, 19:24
4
Бубнов сказал, что ему не нравится в Аршавине
Вчера, 19:17
8
Самедов назвал лучшего российского игрока
Вчера, 18:59
19-летний белорус отказал «Спартаку»
Вчера, 18:47
2
Агент прокомментировал интерес к Кисляку из Бразилии
Вчера, 17:56
3
Юран объяснил, почему не смотрел Олимпиаду
Вчера, 17:36
2
Милонов очертил круг футболистов, чей праздник не 23 февраля, а 8 марта
Вчера, 17:10
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 