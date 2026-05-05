Защитник «Спартака» сравнил РПЛ и Лигу 1

Защитник «Спартака» Кристофер Ву сравнил игру в чемпионатах России и Франции.
– Что скажешь об уровне чемпионата России в сравнении с французским?
– Вижу, что в РПЛ команды поменьше внимания уделяют тактике, при этом футбол требует очень интенсивной физической работы. Здесь больше единоборств и стыков. И это касается матчей со всеми соперниками, включая тех, кто находится в конце таблицы.
- 24-летний Ву перешел в «Спартак» в сентябре 2025 года, провел 24 матча, забил 2 гола.
- До этого камерунец выступал в Лиге 1 за «Ланс» и «Ренн», а также в Лиге 2 за «Нанси».
Источник: официальный сайт «Спартака»