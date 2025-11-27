Лунев одним словом описал игру «Динамо» в матче с «Зенитом»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев остался недоволен игрой своей команды в кубковой встрече с «Зенитом».

Столичная команда потерпела домашнее поражение 0:1 в ответном четвертьфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей динамовцы прошли дальше.

– Важнее то, что проиграли, или то, что остались в Пути РПЛ?

– Важнее результат и то, что прошли дальше, хотя был антифутбол. У нас не получались позиционные атаки, и большую часть времени мы просидели в обороне, рассчитывая на быстрые атаки, но это не совсем удавалось.

Креативного футбола не получилось, какой планировали, но результат добыли.