3 футболистов отстранили на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес решение по игрокам, подозреваемым в организации договорного матча в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Речь идет о петербургском дерби «РВЧеллендж» – «Звезда» (1:4), которое состоялось 5 августа 2025 года.

«КДК РФС рассматривал дело по заявлению заместителя генерального директора РФС Дениса Рогачева и материалам департамента защиты игры по матчу «РВЧеллендж» – «Звезда».

Речь идет о матче 1/256 финала Кубка России сезона‑2025/26. Три футболиста «РВЧеллендж» – Денис Черкасов, Артур Пилипчук и Кирилл Рогов – предположительно участвовали в организации договорного матча.

Мы неоднократно переносили заседание, предлагали футболистам пройти полиграф в Москве, но они отказались. Были предоставлены все необходимые документы по организации договорного матча и заключение комиссии.

Решение: за организацию договорного матча запретить Черкасову, Пилипчуку и Рогову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на пять лет каждому.

Результат матча аннулирован, «Звезде» присуждена техническая победа со счетом 3:0«, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.