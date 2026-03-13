  3 футболистов отстранили на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России

3 футболистов отстранили на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России

13 марта, 19:17
3

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес решение по игрокам, подозреваемым в организации договорного матча в первом раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Речь идет о петербургском дерби «РВЧеллендж» – «Звезда» (1:4), которое состоялось 5 августа 2025 года.

«КДК РФС рассматривал дело по заявлению заместителя генерального директора РФС Дениса Рогачева и материалам департамента защиты игры по матчу «РВЧеллендж» – «Звезда».

Речь идет о матче 1/256 финала Кубка России сезона‑2025/26. Три футболиста «РВЧеллендж» – Денис Черкасов, Артур Пилипчук и Кирилл Рогов – предположительно участвовали в организации договорного матча.

Мы неоднократно переносили заседание, предлагали футболистам пройти полиграф в Москве, но они отказались. Были предоставлены все необходимые документы по организации договорного матча и заключение комиссии.

Решение: за организацию договорного матча запретить Черкасову, Пилипчуку и Рогову осуществлять любую связанную с футболом деятельность на пять лет каждому.

Результат матча аннулирован, «Звезде» присуждена техническая победа со счетом 3:0«, – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Еще по теме:
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться» 1
Черданцев объяснил, почему в матче «Краснодар» – ЦСКА будет меньше спортивной интриги 7
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 18 марта 2026
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Звезда
Комментарии (3)
Skull_Boy
1773418970
Договорняки и Питер, да нет вранье, ЗПРФ
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773420368
РФСПРФ ещё вчера Митрофанов и Дюков должны были добровольно пройти полиграф ⚽️
Бумбраш
1773422114
Так полиграф к делу не пришьешь,тем более там отводов прилично,чтоб не проходить
Главные новости
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
2
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
2
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
3
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
4
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА : 17 марта 2026
18:36
2
Мостовой – о дерби «Спартак» – «Динамо» после 2:5 в первом матче: «Не вижу смысла отыгрываться»
16:51
3
Черданцев объяснил, почему в матче «Краснодар» – ЦСКА будет меньше спортивной интриги
11:15
8
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 18 марта 2026
09:10
Где смотреть матч «Спартак» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 18 марта 2026
09:05
Павлюченко ответил, сможет ли «Спартак» отыграться после поражения 2:5 от «Динамо»
Вчера, 22:23
8
Назначения судей на «Спартак» – «Динамо» и другие матчи Кубка России
Вчера, 11:31
5
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 17 марта 2026
Вчера, 09:26
3 футболистов отстранили на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России
13 марта
3
«Спартак» наказали за разгромленный туалет на стадионе «Динамо»
13 марта
8
Ловчев оценил шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России
11 марта
13
РФС определил дату и место суперфинала Кубка России
10 марта
9
Мойзес – о матче с «Краснодаром»: «Будет война»
9 марта
5
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
8 марта
Шалимов высказался о поведении Соболева
7 марта
1
Сычев вступился за критикуемого спартаковца Максименко
7 марта
1
Черданцев оценил степень вины Максименко в 2:5 «Спартака» от «Динамо»
7 марта
11
«Задолбали уже»: Ловчев пояснил, что ему не нравится в Кубке России
7 марта
2
Новосельцев: «Спартак» ударили по пятачку»
7 марта
3
ВидеоМор заявил, что в 90-е спартаковца Джику избили бы
7 марта
2
Гаджиев знает, как «Спартаку» смыть позор после 2:5 от «Динамо»
7 марта
4
Павлюченко резко высказался о «Спартаке» после 2:5 в дерби
7 марта
5
Ловчев выделил «бездарнейшую» линию в «Спартаке»
7 марта
2
В ЦСКА объяснили, зачем опубликовали разгромленную «Краснодаром» раздевалку
7 марта
1
Генич осудил поступок ЦСКА
6 марта
14
Руководство ЦСКА и «Краснодара» пообщалось на тему расизма
6 марта
1
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
«Пусть валит в Америку, ему там покажут расизм»: Байдачный – о Кордобе
6 марта
5
