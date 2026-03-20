У «Динамо» возникли вопросы к судейству по одному из эпизодов матча со «Спартаком»

«Динамо» обратилось в ЭСК по итогам ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

Обращение в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС подано по эпизоду, который произошел на 34-й минуте встречи. Нападающий красно-белых Манфред Угальде сфолил на защитнике бело-голубых Давиде Рикардо, ударив того шипами бутсы в область щиколотки. Судья Кирилл Левников ограничился желтой карточкой.