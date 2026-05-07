Назван лучший игрок РПЛ в апреле

Определен лучший футболист чемпионата России по итогам апреля 2026 года.
Это нападающий «Динамо» Константин Тюкавин.
«Костя – народный кандидат, он победил в голосовании болельщиков и поэтому стал лучшим. У экспертов РПЛ голоса разделились между Джоном Кордобой и Романом Зобниным, эксперты «Матч Премьер» выбрали Ивана Олейникова», – сообщила пресс-служба лиги.
- У Тюкавина 4 гола в 5 апрельских матчах РПЛ.
- Он опередил Эсекьеля Барко («Спартак»), Ивана Олейникова («Крылья Советов»), Джона Кордобу («Краснодар»), Романа Зобнина («Спартак») и Евгения Ставера («Рубин»).
Источник: телеграм-канал РПЛ