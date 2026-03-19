В «Динамо» пожелали «Спартаку» удачи в игре с «Зенитом»

Вчера, 12:00
17

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Боевая игра. Моменты были и у нас, и у «Спартака». «Спартак» заслуженно победил, но не с тем счетом, который был нужен, чтобы пройти дальше. Им предстоит игра в Санкт-Петербурге, желаем им удачи. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило.

Игры с «Краснодаром» – это событие последних лет для «Динамо». Мы настроены проходить дальше и будем играть в полную силу.

Есть ли желание сыграть в Суперфинале с «Зенитом»? Я бы пожелал удачи «Спартаку», – сказал Пивоваров.

  • Единственный гол в матче забил Кристофер Ву на 58-й минуте.
  • В первой игре «Динамо» победило со счетом 5:2.
  • «Спартак» продолжит выступление в пути регионов, где встретится с «Зенитом».

Источник: Sport24
Россия. Кубок Динамо Спартак Зенит
Комментарии (17)
Дубина
1773911097
Им предстоит игра в Санкт-Петербурге, желаем им удачи. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило Вот и весь ответ... ЗПРФ!!
Литейный 4 (returned)
1773913408
Антинародных всё вышибают и вышибают из Кубка, а они всё не тонут. Ясно что плавает на поверхности. Гыгыгы
Юбиляр
1773914502
Команды всего РПЛ объединяйтесь!!! Гыгыгы - Дадим отпор произволу ЗПРФ!, глумлению над правилами и здравым смыслом! Коррупция НЕ ПРОЙДЕТ!!! Гыгыгы!...
lejnin
1773915519
Даже уже гендир клуба РПЛ (который всегда был лояльным к немытым) не намекает, а прямым текстом говорит, что бледно-голубых тащат судьи...о чём тут говорить...ЗПРФ
lordmrv
1773920453
И Динамо удачи в игре с Зенитом!
k611
1773920504
Чтобы не сделать игры дома и в гостях или одну игру на нейтральном поле
шахта Заполярная
1773923140
От души желаю победу Динамо над ЗПРФ
Литейный 4 (returned)
1773925085
Д-мо никогда не пожелает удачи свинарни. Гыгыгы
