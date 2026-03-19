В «Динамо» пожелали «Спартаку» удачи в игре с «Зенитом»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об ответном матче 1/2 финала пути РПЛ FONBET Кубка России со «Спартаком» (0:1).

«Боевая игра. Моменты были и у нас, и у «Спартака». «Спартак» заслуженно победил, но не с тем счетом, который был нужен, чтобы пройти дальше. Им предстоит игра в Санкт-Петербурге, желаем им удачи. Там, наверное, судейство будет другим. Мы все видели, что там сегодня происходило.

Игры с «Краснодаром» – это событие последних лет для «Динамо». Мы настроены проходить дальше и будем играть в полную силу.

Есть ли желание сыграть в Суперфинале с «Зенитом»? Я бы пожелал удачи «Спартаку», – сказал Пивоваров.