Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА

Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА

6 мая, 22:46
6

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил исход кубкового матча против ЦСКА (1:0).

«У Литвинова прекрасный удар. В Оренбурге он забил похожий мяч. На тренировках ребятам, и Литвинову в частности, нравится исполнять такие удары из‑за пределов штрафной. Нам повезло, что он забил.

Думаю, что в первом тайме мы играли лучше, было минимум два‑три опасных момента, чтобы забивать еще и закрывать игру, но, к сожалению, нам этого не удалось сделать. Уже после перерыва было понятно, что ЦСКА будет давить, им нужно было идти в атаку. Они создали хорошие моменты, но Максименко выручил нас. Мы тоже создавали моменты, нам нужно было сохранить результат, и мы добились этого», – сказал Карседо.

  • Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
  • «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
  • У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

Еще по теме:
Интервью тренера ЦСКА после матча со «Спартаком»
Обзор матча «Спартак» – ЦСКА: голы и лучшие моменты (Видео)
⚡️ Кубок России. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал 115
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1778097262
ты бы лучше рассказал где у тебя мартинс с ливаем 120 минут отбегали прежде чем выйти в этот матч на замену
Ответить
FWSPM
1778097297
Просто позорная игра во втором тайме
Ответить
Император Бомжей
1778098127
Второй тайм Спартак просел полностью))
Ответить
Главные новости
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
1
«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова
11:31
5
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
4
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
5
Все новости
Все новости
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
10:49
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
10:19
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
00:59
7
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
00:39
1
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
Вчера, 23:49
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:38
5
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
Вчера, 23:14
1
Кубок России. «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти и сыграет в суперфинале со «Спартаком»
Вчера, 22:45
72
Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»
Вчера, 20:42
10
Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом
Вчера, 19:41
27
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 7 мая 2026
Вчера, 19:18
3
Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале
Вчера, 17:17
5
Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:51
9
Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:15
6
Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:09
4
Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби
Вчера, 10:32
30
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
Вчера, 08:30
3
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:33
5
Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:03
5
Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал
Вчера, 00:42
4
Впечатления Карпина от победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 00:37
3
Карседо ответил на вопрос, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка
Вчера, 00:27
8
В «Спартаке» опять недовольны Карасевым
6 мая
19
Фото«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»
6 мая
5
Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»
6 мая
8
Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА
6 мая
6
Интервью тренера ЦСКА после матча со «Спартаком»
6 мая
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 