Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо оценил исход кубкового матча против ЦСКА (1:0).

«У Литвинова прекрасный удар. В Оренбурге он забил похожий мяч. На тренировках ребятам, и Литвинову в частности, нравится исполнять такие удары из‑за пределов штрафной. Нам повезло, что он забил.

Думаю, что в первом тайме мы играли лучше, было минимум два‑три опасных момента, чтобы забивать еще и закрывать игру, но, к сожалению, нам этого не удалось сделать. Уже после перерыва было понятно, что ЦСКА будет давить, им нужно было идти в атаку. Они создали хорошие моменты, но Максименко выручил нас. Мы тоже создавали моменты, нам нужно было сохранить результат, и мы добились этого», – сказал Карседо.