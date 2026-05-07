Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду на 65-й минуте финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.

Столичное дерби судил Кирилл Левников.

Он удалил Ивана Облякова за грубый фол, но после вмешательства ВАР отменил красную карточку.

Армеец в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу.

«Левников находился близко к эпизоду. Он увидел, что нога через мяч идет в голень. Наверное, он дальше не рассмотрел, что нога соскользнула, зацепила шипом гетру и основной контакт пришелся на голеностоп всей стопой.

После просмотра правильно поменяли красную карточку на желтую: нет продавливания в голень, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом», – сказал Федотов.