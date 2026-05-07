  • Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА

Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА

Вчера, 14:51
9

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов дал оценку эпизоду на 65-й минуте финального матча Пути регионов FONBET Кубка России.

  • «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0.
  • Столичное дерби судил Кирилл Левников.
  • Он удалил Ивана Облякова за грубый фол, но после вмешательства ВАР отменил красную карточку.
  • Армеец в борьбе за мяч наступил шипами на голеностоп Кристоферу Мартинсу.

«Левников находился близко к эпизоду. Он увидел, что нога через мяч идет в голень. Наверное, он дальше не рассмотрел, что нога соскользнула, зацепила шипом гетру и основной контакт пришелся на голеностоп всей стопой.

После просмотра правильно поменяли красную карточку на желтую: нет продавливания в голень, нет удара в голень, стремление идти в мяч, есть контакт с мячом», – сказал Федотов.

Источник: «РИА Новости»
andr45
1778154968
Какие вопросы? Нога цела, кровь не пошла. И вообще Мартинсу не стоит быть таким скупердяем из-за какого-то мячика(
Ответить
oyabun
1778155675
И хорошо что не было удаления. Сейчас разговоров бы было, что удаление сломало всю игру и потому такой результат.
Ответить
FCSpartakM
1778159658
Понятное дело, что там был не такой страшный контакт, но на оранжевый цвет, значит это близко к красной. Теперь вопрос, серьезная это ошибка Левникова? Нет. Тогда зачем звать на ВАР.
Ответить
...уефан
1778160967
...тут ещё неизвестно, как бы повлиял такой расслабон, в виде численного преимущества, на игроков Спартака. Помнится, практически этот же состав команды воспринимал это, как повод играть в пол-ноги...
Ответить
Garrincha58
1778165893
Обляков наступил на мяч и после этого его нога скатилась на ногу Мартинса тут не удаление, а жёлтая Левников слепой и сразу красную. Вообще он плохо судит
Ответить
Dimaz 10
1778167554
Очередной «наступ без продавливания». Написал бы просто «погорячился», так нет - надо свой любимый фразеологизм вставить.
Ответить
rash1959
1778167704
Так красиво расписали. Остался один вопрос, почему Мартинс без карточки, ведь он в "стрелке" участвовал.
Ответить
