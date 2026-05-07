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Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА

7 мая, 01:33
5

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по итогам кубкового матча «Спартак» – ЦСКА (1:0).

  • Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
  • «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
  • У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

«Дааааа!!! «Спартак» – в суперфинале! Но ЦСКА во втором тайме был хорош, создал прекрасные шансы, и все могло закончиться иначе. «Спартак» с середины второго тайма, однако, частично погасил этот красно-синий порыв. И заканчивал игру не в панике.

Браво Максименко, который в принципе при Карседо хорош. Чуть ли не впервые реально понравился Джику, на котором многое в армейских атаках обрывалось, тогда как Ву как раз пожарил. Отлично отработала опорная зона «Спартака» Умяров – Литвинов. Понравился Жедсон, сменивший фланги обороны, но везде смотревшийся хорошо. Надежно вышел Денисов, грамотно пропустивший за пределы поля передачу Облякова на последних секундах.

Ну и такой матч заслуживал такого победного гола, какой засандалил Литвинов.

И слава Богу, что не удалили Облякова. Иначе говорили бы сейчас только об этом.

Поразило, как с явной травмой до последнего вытаскивал из себя максимум Глебов. И как же желаю этому пацану, чтобы у него все со здоровьем было хорошо.

Весна-2026 как раз и вела к тому, что «Спартак» окажется сильнее ЦСКА. Но в этом конкретном матче повернуться могло как угодно. Первый тайм был за хозяевами, второй – за гостями, и надо отдать должное и.о. главного тренера армейцев Дмитрию Игдисамову, сумевшему вдохнуть жизнь в команду в перерыве.

Это было достойное соперничество. Которое, на что я и надеялся, ничто не омрачило», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Кубок ЦСКА Спартак
Комментарии (5)
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алдан2014
1778112569
Дерби всея Руси. Было ,есть и будет. Зина,не в обиду болельщикам клуба,пока только выскочка,не смотря на титулы. Уйдёт Газпром , уедут бразильцы,и всё. ,сказка закончится.
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oyabun
1778126176
Очень четко всё разложил. Но скромно умолчал о том что у нас совсем пропало нападение. Потому и счёт такой скромный при массе моментов.
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САДЫЧОК
1778137015
Что он несёт?! Этот Временный узбек очень наглая рожа в костюмчике самовосхваляющая самого себя типа во втором тайме и плохими исполнителями.Да, ты узбек всё сделал, чтобы ЦСКА проиграл своими тупыми заменами и перестроениями!Он умудрился убрать после первого тайма Лусиано, который был Лучшим в составе ЦСКА и в обороне и в нападении и как распасовщик в середине выведя Мусаева один на один, а затем и Бандикяна, к слову неожиданно хорошо сыгравшего и Мусаева! Корседо переиграл тактически. кроме нелепой замены Маркиньоса. Джику и Ву всегда одинаковы хороши, как и Жедсон с Барко, Угальде, Солари.
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Интерес
1778142670
"Красно -синий порыв" умело и деликатно погасил Левников, показав красную, после которой пять минут "восстанавливали справедливость".И не прикопаешься...А как спартачи гневались на его назначение! А вот Карась "оправдал их надежды".Неизвестно,чем бы всё закончилось без этого вынужденного перерыва(вариантов много-от тех же 1-0,1-1,2-0,1-2...бесполезно гадать),но факт есть факт: ВАРево-прекрасное оружие в руках "народных умельцев от футбола"!. А вот две жёлтых Ву не заметили в упор...
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