Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался по итогам кубкового матча «Спартак» – ЦСКА (1:0).

Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».

«Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).

У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

«Дааааа!!! «Спартак» – в суперфинале! Но ЦСКА во втором тайме был хорош, создал прекрасные шансы, и все могло закончиться иначе. «Спартак» с середины второго тайма, однако, частично погасил этот красно-синий порыв. И заканчивал игру не в панике.

Браво Максименко, который в принципе при Карседо хорош. Чуть ли не впервые реально понравился Джику, на котором многое в армейских атаках обрывалось, тогда как Ву как раз пожарил. Отлично отработала опорная зона «Спартака» Умяров – Литвинов. Понравился Жедсон, сменивший фланги обороны, но везде смотревшийся хорошо. Надежно вышел Денисов, грамотно пропустивший за пределы поля передачу Облякова на последних секундах.

Ну и такой матч заслуживал такого победного гола, какой засандалил Литвинов.

И слава Богу, что не удалили Облякова. Иначе говорили бы сейчас только об этом.

Поразило, как с явной травмой до последнего вытаскивал из себя максимум Глебов. И как же желаю этому пацану, чтобы у него все со здоровьем было хорошо.

Весна-2026 как раз и вела к тому, что «Спартак» окажется сильнее ЦСКА. Но в этом конкретном матче повернуться могло как угодно. Первый тайм был за хозяевами, второй – за гостями, и надо отдать должное и.о. главного тренера армейцев Дмитрию Игдисамову, сумевшему вдохнуть жизнь в команду в перерыве.

Это было достойное соперничество. Которое, на что я и надеялся, ничто не омрачило», – написал Рабинер.