⚡️ Кубок России. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал

«Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России оказался сильнее ЦСКА. Единственный гол забил Руслан Литвинов в первом тайме.
Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
«Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.
Россия. Кубок. Финал (Путь регионов)
Спартак - ЦСКА - 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - Р. Литвинов, 10.
