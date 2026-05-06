Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ Кубок России. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал

⚡️ Кубок России. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал

6 мая, 21:59
174

«Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России оказался сильнее ЦСКА. Единственный гол забил Руслан Литвинов в первом тайме.

Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».

«Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).

У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

Россия. Кубок. Финал (Путь регионов)
Спартак - ЦСКА - 1:0 (1:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Р. Литвинов, 10.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Гол-шедевр Литвинова открыл счет в дерби «Спартак» – ЦСКА 12
Странное поведение нового тренера ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
«ЦСКА – команда гондонов!»: фанаты «Спартака» поприветствовали соперника на «Лукойл Арене» 19
Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Спартак
Комментарии (174)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
rash1959
1778094206
И кто говорил, что Максименко это мешок? Это вратарище! Спасибо Максимке, спасибо Литве, спасибо Команде. Ещё 1 шаг.
Ответить
...уефан
1778094360
...К/Б Колизей приветствует победу своих гладиаторов над кентаврами!...
Ответить
k611
1778094446
Всех болельщиков красно-белых с победой! Во тайме повезло конечно, шансы сравнять счёт у ЦСКА были, плюс Максименко реально выручил (всегда бы так играл).
Ответить
JTherry
1778094833
с победой, Спартак, и выходом в супер-финал..!) выиграли у сильного соперника, уважение к игре цска, спасибо за игру, но Спартак сегодня был лучше и убедительнее, и гол Литвы шедевр...)) бомба, что с сайтом..?
Ответить
zigbert
1778094912
С победой болельщики Спартака!Получился настоящий кубковый матч.Макмименко на этот раз сыграл выше всяких похвал.Пераый тайм был явно за Спартаком. Во втором ЦСКА играл лучше.
Ответить
NewLife
1778094940
Нескучная игра с преимуществом Спартака в первом тайме, когда команда быстро двигалась и играла дисциплинировано. Во втором тайме стали уступать, не ожидая такой прыти от Глебова, заменившего никчемного Лусиано. Лучшими игроками были вратари в обеих командах. В целом армейцам сильно не повезло, Спартаку сильно повезло. Нападающие разочаровали своими неточными ударами. Поздравления Спартаку с победой и приближением к кубку.
Ответить
val69
1778094964
Всех КБ с победой!!! Смогли! Молодцы!!!
Ответить
шахта Заполярная
1778095056
С победой Спартак. С финалом кубка России.
Ответить
Persona_non_Grata
1778095293
Всех с победой !!! Матч, вполне спокойно складывающийся в первом тайме, в итоге стал сплошным сгустком нервов !!! К сожалению замены не усилили игру, но общекомандно выиграли !!!
Ответить
АК 68
1778095478
На матч тв вылез чердак с траурной мордой и даже не стали обсуждать победу Спартака, хоккей включили, почаще бы так всю эту шоблу расстраивать.
Ответить
Главные новости
«Сочи» предстоит добираться в Санкт-Петербург на поезде или автобусе
11:43
1
«Локомотив» сообщил о предстоящей продаже Батракова
11:31
5
«Краснодару» и «Динамо» придется добираться из Краснодара в Москву наземным транспортом
11:14
9
ФотоОпределен тренер апреля в РПЛ
11:08
4
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
1
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
5
Все новости
Все новости
Игроки «Динамо» не могут вылететь из Краснодара
10:49
Тюкавин прокомментировал поражение «Динамо» от «Краснодара»
10:19
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Пономарев – о футболисте ЦСКА: «Никакущий, как с ним добывать результат?»
00:59
7
Кордоба высказался о кубковой победе «Краснодара» над «Динамо»
00:39
1
Мусаев прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
Вчера, 23:49
1
Гусеву не понравились два вопроса журналистов после поражения «Динамо» от «Краснодара»
Вчера, 23:38
5
ВидеоСкопинцев спас «Динамо» от гола, приняв удар лицом
Вчера, 23:14
1
Кубок России. «Краснодар» победил «Динамо» по пенальти и сыграет в суперфинале со «Спартаком»
Вчера, 22:45
72
Пономарев – о защитниках «Спартака»: «Две телеги несмазанные»
Вчера, 20:42
10
Бубнов посоветовал «Зениту» использовать запрещенный прием, чтобы стать чемпионом
Вчера, 19:41
27
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Динамо»: 7 мая 2026
Вчера, 19:18
3
Пономарев объяснил поражение ЦСКА от «Спартака» в кубковом финале
Вчера, 17:17
5
Экс-судья Федотов разобрал отмену удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА
Вчера, 14:51
9
Мостовой заявил о своей причастности к победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:15
6
Семин прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 12:09
4
Литвинов высказался об отмене красной карточки Облякова в дерби
Вчера, 10:32
30
Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби
Вчера, 08:30
3
Мнение Рабинера о тяжелой победе «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:33
5
Заявление «Фратрии» после победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 01:03
5
Губерниев прокомментировал проход «Спартака» в суперфинал
Вчера, 00:42
4
Впечатления Карпина от победы «Спартака» над ЦСКА
Вчера, 00:37
3
Карседо ответил на вопрос, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка
Вчера, 00:27
8
В «Спартаке» опять недовольны Карасевым
6 мая
19
Фото«Спартак»: «Москва красно-белая – была, есть и будет»
6 мая
5
Выявился виновник вылета ЦСКА от «Спартака»
6 мая
8
Карседо прокомментировал кубковую победу «Спартака» над ЦСКА
6 мая
6
Интервью тренера ЦСКА после матча со «Спартаком»
6 мая
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 