⚡️ Кубок России. «Спартак» победил ЦСКА (1:0) и вышел в суперфинал

«Спартак» в финале Пути регионов FONBET Кубка России оказался сильнее ЦСКА. Единственный гол забил Руслан Литвинов в первом тайме.

Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».

«Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).

У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.