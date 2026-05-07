Карседо ответил на вопрос, с кем хочет сыграть в суперфинале Кубка

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарий после кубкового матча с ЦСКА (1:0).

Единственный гол на десятой минуте забил спартаковский воспитанник Руслан Литвинов. У него получился дальний удар.

Теперь москвичи сыграют в суперфинале в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».

«Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).

У ЦСКА шесть матчей без побед подряд. Для врио главного тренера Дмитрия Игдисамова это был первый матч во главе команды.

– С кем бы вы хотели сыграть в суперфинале?

– Мы хотели выйти в «Лужники». И мы это сделали. А с кем играть – не важно.