Джикия сказал, за кого будет болеть в матче «Спартак» – ЦСКА

Бывший капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от кубкового матча с ЦСКА.

– Георгий, у вас было много дерби. Что для футболиста «Спартака» значит матч против ЦСКА?

– Да, у меня было очень много дерби за долгие годы, проведенных в футболке «Спартака». Это всегда очень большие матчи, в которых хочется играть. Все прекрасно понимают тот факт, что одна игра отделяет от Суперфинала Кубка, где можно завоевать трофей и немножко, так сказать, скрасить сезон. Это относится и к «Спартаку», и к ЦСКА. Буду смотреть этот матч, переживать и болеть за «Спартак».

– У армейцев сменился тренер. Это может как‑то сказаться на игре?

– Во многих случаях смена тренера дает команде очень эмоциональный подъем. Не знаю, как это будет у ЦСКА, но мне бы очень хотелось, чтобы «Спартак» одержал победу, вышел в Суперфинал и завоевал трофей. У красно‑белых очень хороший шанс выиграть Кубок России, и будет здорово увидеть еще одну победу в большом турнире, еще одно спартаковское празднование, чтобы болельщики, любящие и переживающие за «Спартак», порадовались. Так что болеем за «Спартак»!

– В чем сила «Спартака»?

– Сегодняшний «Спартак» очень силен в атакующих действиях. И играя на своем стадионе при полных трибунах, зная, что одна игра отделяет от финального матча, уверен, «Спартак» будет играть первым номером, доминировать и много атаковать. В этом и заключается сила «красно‑белых». В футболе всe может получиться по‑разному, но «Спартак» будет искать возможности вскрыть оборону соперника, и очень важно, как сыграет центр поля. Самое главное для всех зрителей – увидеть хороший футбол, в котором итоговый счет на табло будет в пользу «Спартака».