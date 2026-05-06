Стали известны стартовые составы на матч финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и ЦСКА. Игра состоится 6 мая, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Бандикян, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Лусиано, Мусаев.

Главный тренер: Дмитрий Игдисамов

