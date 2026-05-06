Названа сумма отступных за Моуринью для «Реала»

Жозе Моуринью остается сильным кандидатом на место главного тренера «Реала» в следующем сезоне.
«Бенфика», которую сейчас возглавляет португалец, хотела бы его удержать. Однако в контракте Моуринью есть пункт о досрочном расторжении соглашения за 3 миллиона евро. Сам тренер еще не определился со своим будущим.
- Моуринью был главным тренером «Реала» с 2010 по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.
- Команда занимает 2-е место в Ла Лиге с 77 очками после 34 туров. Команда отстает от «Барселоны» на 11 баллов.
- «Мадрид» с 12 января возглавляет Альваро Арбелоа, сменивший на посту главного тренера Хаби Алонсо.
