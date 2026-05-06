  • Стало известно, как продвигается у «Зенита» поиск нового спонсора

Стало известно, как продвигается у «Зенита» поиск нового спонсора

6 мая, 18:45
7

«Зенит» продолжает поиск нового беттинг-партнера.

«Ситуация с беттинг-спонсором: текущий контракт «Зенита» с БК – на 1+ млрд рублей.

Питер готов идти на компромиссный вариант с понижением (с учетом всех новых законов в сторону букмекеров), но пока стороны в переговорах.

Однако к соглашению с другим БК (писал Ваня Карпов) «Зенит» не близок, возможно, такие варианты прорабатываются на стороне лиц, зарабатывающих на посредничестве.

Наша додумка (не инсайд): скорее всего, договорятся с нынешним БК на сумму чуть меньше нынешнего соглашения», – написал источник.

  • «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – очко.
  • «Зенит» проводит 100-й сезон.

Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
рылы
1778084173
не, ну тут без тарасофских математиков из бачка, вооружившихся щётами, не разобраться будет)
Павелий
1778084318
У Зенита самый большой бюджет в РПЛ, состоящий преимущественно из государственных денег владельца ПАО Газпром. И им ещё мало?
Интерес
1778084560
Каждый жульнический проект по продаже надежд сочтёт за честь быть партнёром "Зенита".Вопрос цены.
chernyakhovasy
1778084782
СильныйМозг
1778085474
Газпром, мог бы выкупить лукойл и проблема с новым спрнсором для Зенита, была бы решена. А спартаку дать в спонсоры Микоян и всё было бы по честному. Хотя, можно спартаку еще и вазелин и бромонтан оставить, чтобы болельщики спартака не скучали.
