Стало известно, как продвигается у «Зенита» поиск нового спонсора

«Зенит» продолжает поиск нового беттинг-партнера.
«Ситуация с беттинг-спонсором: текущий контракт «Зенита» с БК – на 1+ млрд рублей.
Питер готов идти на компромиссный вариант с понижением (с учетом всех новых законов в сторону букмекеров), но пока стороны в переговорах.
Однако к соглашению с другим БК (писал Ваня Карпов) «Зенит» не близок, возможно, такие варианты прорабатываются на стороне лиц, зарабатывающих на посредничестве.
Наша додумка (не инсайд): скорее всего, договорятся с нынешним БК на сумму чуть меньше нынешнего соглашения», – написал источник.
- «Зенит» идет в РПЛ 2-м.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – очко.
- «Зенит» проводит 100-й сезон.
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»