Стало известно, как продвигается у «Зенита» поиск нового спонсора

«Зенит» продолжает поиск нового беттинг-партнера.

«Ситуация с беттинг-спонсором: текущий контракт «Зенита» с БК – на 1+ млрд рублей.

Питер готов идти на компромиссный вариант с понижением (с учетом всех новых законов в сторону букмекеров), но пока стороны в переговорах.

Однако к соглашению с другим БК (писал Ваня Карпов) «Зенит» не близок, возможно, такие варианты прорабатываются на стороне лиц, зарабатывающих на посредничестве.

Наша додумка (не инсайд): скорее всего, договорятся с нынешним БК на сумму чуть меньше нынешнего соглашения», – написал источник.