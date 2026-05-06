Подробности состояния Мбаппе перед Эль Класико

Обследование травмированного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе отложено до завтра, чтобы проверить состояние его мышцы бедра левой ноги.
Сегодня форвард тренировался в тренажерном зале и бассейне. Завтра он должен принять участие в части групповой тренировки.
Сейчас в команде есть оптимизм, что француз сможет сыграть в матче 35-го тура Примеры с «Барселоной» на «Камп Ноу».
Ранее сообщалось, что Мбаппе активно работал с физиотерапевтами и специалистами по реабилитации в выходные дни. План француза состоит в том, чтобы сыграть в Эль Класико.
- Матч «Барселона» – «Реал» пройдет 10 мая и начнется в 22:00 мск.
- 27-летний Мбаппе в этом сезоне провел за мадридцев 41 игру, забил 41 гол, сделал 6 ассистов.
Источник: страница Мельчора Руиса в соцсети X