Подробности состояния Мбаппе перед Эль Класико

Обследование травмированного нападающего «Реала» Килиана Мбаппе отложено до завтра, чтобы проверить состояние его мышцы бедра левой ноги.

Сегодня форвард тренировался в тренажерном зале и бассейне. Завтра он должен принять участие в части групповой тренировки.

Сейчас в команде есть оптимизм, что француз сможет сыграть в матче 35-го тура Примеры с «Барселоной» на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось, что Мбаппе активно работал с физиотерапевтами и специалистами по реабилитации в выходные дни. План француза состоит в том, чтобы сыграть в Эль Класико.