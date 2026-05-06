ЦСКА предложили назначить Игнашевича, которому помогал бы Газзаев

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предложил клубу назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

«Например, есть Игнашевич. Но, как гласит футбольная молва, у него плохие отношения с капитаном команды Акинфеевым. Если руководство урегулирует этот вопрос, то назначение Игнашевича в принципе давно напрашивалось.

Но Сергей еще молодой тренер. Ему в напарники нужен более опытный специалист, чтобы он выступал в качестве его наставника. Например, Газзаев. Он бы пользовался уважением Игнашевича, и тот прислушивался бы к его советам. Я только за, если будет такой дуэт.

А в помощники можно взять братьев Березуцких. Но, наверное, у них у всех своя футбольная дорога. Посмотрим. Любой клуб мечтает о таком… Чтобы к чемпионству их привел свой тренер и свой бывший игрок.

В футболе были такие примеры: у Гвардиолы получилось это в «Барселоне», также у Зидана был успешный опыт в «Реале», – сказал Масалитин.