ЦСКА предложили назначить Игнашевича, которому помогал бы Газзаев

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин предложил клубу назначить на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

«Например, есть Игнашевич. Но, как гласит футбольная молва, у него плохие отношения с капитаном команды Акинфеевым. Если руководство урегулирует этот вопрос, то назначение Игнашевича в принципе давно напрашивалось.

Но Сергей еще молодой тренер. Ему в напарники нужен более опытный специалист, чтобы он выступал в качестве его наставника. Например, Газзаев. Он бы пользовался уважением Игнашевича, и тот прислушивался бы к его советам. Я только за, если будет такой дуэт.

А в помощники можно взять братьев Березуцких. Но, наверное, у них у всех своя футбольная дорога. Посмотрим. Любой клуб мечтает о таком… Чтобы к чемпионству их привел свой тренер и свой бывший игрок.

В футболе были такие примеры: у Гвардиолы получилось это в «Барселоне», также у Зидана был успешный опыт в «Реале», – сказал Масалитин.

  • Игнашевич выступал за ЦСКА на протяжении 14 лет: с 2004 по 2018 год. Он провел 381 матч и завоевал 18 трофеев.
  • ЦСКА на прошлой неделе уволил с поста главного тренера Фабио Челестини.
  • Армейцы занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея на счету 45 очков.

Россия. Премьер-лига ЦСКА Масалитин Валерий Газзаев Валерий Игнашевич Сергей
Комментарии (8)
Красногвардейчик
1778063955
Ну назначат Игнаша, тогда Слава Тороп станет основным, Игорь 100% закончит карьеру
Цугундeр
1778064718
Газзаев, Акинфеев.. Игнашевич в портупее. "..А в помощники можно взять братьев Березуцких." Аллея Героев какая-то получается. Ещё Вагнера Лава в центральном круге на табуретку поставьте..
Томик
1778065655
Помощник такой и даром не нужен. А Игорька на пенсию пора уже, со своими сложными отношениями. Хотя, мутите там, что хотите, в конюшне своей.
АК 68
1778068755
Да, и ещё попросить газпром, чтобы их финансировал, у них денег побольше, чем у нынешних спонсоров.
Mirak92
1778068835
Иганешивич, вернуть Березу в помощники, Игоря в тренерский штаб вратарей . Самое адекватное решение. Ну и провести чистку от всяких викторов и гонду и прочего шлака
Strig
1778069764
кифу на пенсию! Игнашевича на пост!
