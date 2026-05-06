Юран определил фаворита матча «Спартак» – ЦСКА

Российский тренер Сергей Юран дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА.
«Допущу, что ЦСКА сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии. Наверное, у «Спартака» есть небольшое преимущество из-за домашней арены. Думаю, опытные игроки сейчас должны сплотить армейцев, от них будет многое зависеть. Без тренера сложно будет им, конечно», – сказал Юран.
- «Спартак» и ЦСКА сыграют сегодня в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Встреча начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Победитель матча выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Краснодар» – «Динамо»).
