Юран определил фаворита матча «Спартак» – ЦСКА

Российский тренер Сергей Юран дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА.

«Допущу, что ЦСКА сейчас не в самом лучшем психологическом состоянии. Наверное, у «Спартака» есть небольшое преимущество из-за домашней арены. Думаю, опытные игроки сейчас должны сплотить армейцев, от них будет многое зависеть. Без тренера сложно будет им, конечно», – сказал Юран.