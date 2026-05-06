Губерниев дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.

«ЦСКА поборется со «Спартаком», особенно после увольнения блистательного методиста Челестини. Будет игра равных соперников. Хотя «Спартак» и наладил атакующую игру, ЦСКА после освобождения от иностранных оков себя покажет. Пусть победит сильнейший», – сказал Губерниев.