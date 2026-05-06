Губерниев дал прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.
«ЦСКА поборется со «Спартаком», особенно после увольнения блистательного методиста Челестини. Будет игра равных соперников. Хотя «Спартак» и наладил атакующую игру, ЦСКА после освобождения от иностранных оков себя покажет. Пусть победит сильнейший», – сказал Губерниев.
- «Спартак» и ЦСКА сыграют сегодня в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Встреча начнется в 20:00 мск. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- Победитель матча выйдет в Суперфинал турнира, где сыграет с победителем финала Пути РПЛ («Краснодар» – «Динамо»).
Источник: «Матч ТВ»