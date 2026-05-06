Вагнер Лав ответил на предложение возглавить ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав готов в будущем стать главным тренером московской команды.

– ЦСКА сейчас находится в поисках нового главного тренера. Если клуб обратится к вам с предложением, готовы ли вы возглавить команду?

– Сейчас я завершаю тренерские курсы Конфедерации футбола Бразилии. После этого планирую пройти стажировки в академиях и молодежных командах. Думаю, после этого уже буду готов к более серьезному вызову.