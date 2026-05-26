Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»

Бывший капитан сборной Италии Андреа Пирло высоко отозвался о российском хоккеисте Александре Овечкине.

Он встретился с нападающим «Вашингтона» 24 мая в Москве на суперфинале FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

– Известный хоккеист Александр Овечкин является амбассадором российской букмекерской компании, вы также играли в Америке. Возможно, вы пересекались с ним, следили за ним?

– Нет, к сожалению, мы с ним не были знакомы до воскресенья. Я не фанат хоккея, но знаю, что он великий спортсмен.