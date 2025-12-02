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  • «Он знает про «Спартак»: Глушаков рассказал про встречу с Пирло

«Он знает про «Спартак»: Глушаков рассказал про встречу с Пирло

2 декабря 2025, 16:53
4

Денис Глушаков поделился подробностями встречи с Андреа Пирло. Бывший капитан «Спартака» увиделся с с экс-игроком сборной Италии на пляже в Дубае.

«Встреча с Пирло? Все просто: мы отдыхаем в одном отеле. У нас с Пирло есть совместный друг – Илья Чебану, который работает спортивным директором в «Дубай Юнайтед».

В компании с Пирло посидели, пообщались, вспомнили о Промесе. Еще поговорили в целом о футболе и «Спартаке».

Как Пирло ответил на предложение тренировать «Спартак»? Мы улыбнулись и поговорили. Ничего такого. Пирло знает про «Спартак» – про команду и фанатов. У Пирло были предложения от других московских клубов, поэтому и о них он знает. Но не буду разглашать тайны», – сказал Глушаков.

  • Пирло сейчас возглавляет «ФК Юнайтед», где ранее играл Квинси Промес.
  • До этого 46-летний специалист тренировал «Ювентус», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдорию».

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Глушаков Денис Пирло Андреа
Комментарии (4)
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evgen64
1764683755
Обрезали предложение и получилось громкое заглавие...
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САНЁК17
1764686251
Только не говорите он будет возглавить хряков!
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...уефан
1764686832
...Глушака пёрло от Пирло!...
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Cleaner
1764692955
Пирло помнит, как Ливерпуль в 2017 году в Лиге чемпионов РАЗМАЗАЛ Спартака со счетом 7:0 (СЕМЬ: НОЛЬ)! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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