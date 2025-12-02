«Он знает про «Спартак»: Глушаков рассказал про встречу с Пирло

Денис Глушаков поделился подробностями встречи с Андреа Пирло. Бывший капитан «Спартака» увиделся с с экс-игроком сборной Италии на пляже в Дубае.

«Встреча с Пирло? Все просто: мы отдыхаем в одном отеле. У нас с Пирло есть совместный друг – Илья Чебану, который работает спортивным директором в «Дубай Юнайтед».

В компании с Пирло посидели, пообщались, вспомнили о Промесе. Еще поговорили в целом о футболе и «Спартаке».

Как Пирло ответил на предложение тренировать «Спартак»? Мы улыбнулись и поговорили. Ничего такого. Пирло знает про «Спартак» – про команду и фанатов. У Пирло были предложения от других московских клубов, поэтому и о них он знает. Но не буду разглашать тайны», – сказал Глушаков.