Глушаков предложил тренера для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал фотографию с экс-игроком сборной Италии Андреа Пирло.

Они стоят на пляже в Дубае на фоне отеля «Бурдж-эль-Араб».

«Вы думали, я отдыхать поехал?

Нет, решаю вопросы. «Спартаку» же нужен тренер? Пожалуйста, я договорился! Обращайтесь!» – написал Глушаков.