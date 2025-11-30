Глушаков предложил тренера для «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опубликовал фотографию с экс-игроком сборной Италии Андреа Пирло.
Они стоят на пляже в Дубае на фоне отеля «Бурдж-эль-Араб».
«Вы думали, я отдыхать поехал?
Нет, решаю вопросы. «Спартаку» же нужен тренер? Пожалуйста, я договорился! Обращайтесь!» – написал Глушаков.
- Исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Деяна Станковича 11 ноября стал Вадим Романов.
- Андреа Пирло сейчас тренирует дубайский клуб «Юнайтед», где ранее играл Квинси Промес. До этого 46-летний специалист возглавлял «Ювентус», «Фатих Карагюмрюк» и «Сампдорию».
Источник: телеграм-канал «Денис Глушаков 𝟖»