РПЛ. «Динамо» разобралось с «Крыльями» (4:0) и поднялось на 7-е место

«Динамо» в 19-м туре чемпионата России крупно победило самарские «Крылья Советов». Гости не забили ни разу.

По два очка по системе «гол+пас» набрали динамовцы Муми Нгамале и Константин Тюкавин. Российский нападающий впервые с 2024 года в матче РПЛ и забил, и ассистировал.

Впервые зи «Динамо» забил полузащитник Антон Миранчук. Он пришел летом из швейцарского «Сьона».

«Крылья Советов» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Томаса Галдамеса.

Динамовцы поднялись в таблице на седьмое место. «Крылья Советов» остались в зоне переходных встреч.