Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Динамо» разобралось с «Крыльями» (4:0) и поднялось на 7-е место

РПЛ. «Динамо» разобралось с «Крыльями» (4:0) и поднялось на 7-е место

1 марта, 14:54
22

«Динамо» в 19-м туре чемпионата России крупно победило самарские «Крылья Советов». Гости не забили ни разу.

По два очка по системе «гол+пас» набрали динамовцы Муми Нгамале и Константин Тюкавин. Российский нападающий впервые с 2024 года в матче РПЛ и забил, и ассистировал.

Впервые зи «Динамо» забил полузащитник Антон Миранчук. Он пришел летом из швейцарского «Сьона».

«Крылья Советов» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Томаса Галдамеса.

Динамовцы поднялись в таблице на седьмое место. «Крылья Советов» остались в зоне переходных встреч.

Россия. Премьер-лига. 19 тур
Динамо - Крылья Советов - 4:0 (3:0) Текстовая трансляция
Голы: 1:0 - К. Тюкавин, 15; 2:0 - М. Нгамале, 26 (с пенальти); 3:0 - А. Миранчук, 34; 4:0 - Я. Гладышев, 72.
Удаления: нет - Т. Галдамес, 90+1 (вторая ж.к).
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
Тюкавин ответил, почему его назначили капитаном «Динамо» на дерби со «Спартаком»
Ловчев строго обратился к фанатам «Динамо», освистывающим Карпина 5
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Динамо
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1772366212
Вот это уже похоже на Динамо. Молодцы, с победой!
Ответить
crf57
1772366385
Эх КРЫЛЬЯ, здравствуй ФНЛ !!! А ДИНАМО рано радуется, уйдете вместе с Крыльями с такими то руководителями,ха-ха!
Ответить
...уефан
1772366442
...гусиные крылья оказались надёжнее дюралевых...
Ответить
СильныйМозг
1772366606
50 лет дна началось с победы, ураааа!
Ответить
Император Бомжей
1772366707
Генич псина, твой выход!)))
Ответить
neim
1772367783
Конечно, Крылья Советов это не Зенит, но разная шушера пусть по брызгает слюной. пока ещё есть возможность. Дальше будет хуже, возможностей по убавится с улучшением игры Динамо при Гусеве !
Ответить
Император 1
1772368902
С победой! Первый честный матч после паузы
Ответить
Цугундeр
1772369172
)) Ролик ,если бы поверх черного прикида золотую цепку кинул,вообще бы в десятку выиграл.))
Ответить
Красногорск_Фан
1772377578
Динамо с убедительной победой
Ответить
Oldtrafford83
1772430563
Отметили 50 лет дна))
Ответить
Главные новости
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
1
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
12
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
10
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
5
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
109
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Все новости
Все новости
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
3
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
8
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
17
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
5
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»
08:56
9
ФотоЖена Семака отреагировала на слухи о разводе
01:37
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 