РПЛ. «Динамо» разобралось с «Крыльями» (4:0) и поднялось на 7-е место

«Динамо» в 19-м туре чемпионата России крупно победило самарские «Крылья Советов». Гости не забили ни разу.
По два очка по системе «гол+пас» набрали динамовцы Муми Нгамале и Константин Тюкавин. Российский нападающий впервые с 2024 года в матче РПЛ и забил, и ассистировал.
Впервые зи «Динамо» забил полузащитник Антон Миранчук. Он пришел летом из швейцарского «Сьона».
«Крылья Советов» заканчивали встречу в меньшинстве после удаления Томаса Галдамеса.
Динамовцы поднялись в таблице на седьмое место. «Крылья Советов» остались в зоне переходных встреч.
Россия. Премьер-лига. 19 тур
Динамо - Крылья Советов - 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 - К. Тюкавин, 15; 2:0 - М. Нгамале, 26 (с пенальти); 3:0 - А. Миранчук, 34; 4:0 - Я. Гладышев, 72.
Удаления: нет - Т. Галдамес, 90+1 (вторая ж.к).
Источник: «Бомбардир»