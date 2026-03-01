Заявление РПЛ по матчу «Спартака»

Пресс-служба РПЛ выпустила заявление о возможном переносе матча 19-го тура «Сочи» – «Спартак».
«На территории г. Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию.
По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем возможно будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак». О решении сообщим дополнительно», – написала лига.
- Сегодня в Краснодарском крае уже перенесли один матч. Речь о встрече Первой лиги «Черноморец» – «Торпедо». Вместо 15:00 мск ее начнут в 15:30 – при условии, если позволит ситуация.
- Матч в Сочи должен стать дебютным официальным в «Спартаке» для главного тренера Хуана Карлоса Карседо.
- Сочинцы замыкают турнирную таблицу российского чемпионата.
Источник: РПЛ