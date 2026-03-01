Заявление РПЛ по матчу «Спартака»

Пресс-служба РПЛ выпустила заявление о возможном переносе матча 19-го тура «Сочи» – «Спартак».

«На территории г. Сочи объявлен режим беспилотной опасности. Лига мониторит ситуацию.

По согласованию с координационным штабом и с основным вещателем возможно будет изменено время начала матча 19-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак». О решении сообщим дополнительно», – написала лига.