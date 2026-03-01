Гусев проводит матч с «Крыльями Советов» в траурных цветах

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев приехал на матч 19-го тура чемпионата России в траурных цветах. Он во всем черном.

Тренер не стал уточнять, почему встретил возобновление РПЛ в траурных цветах.

Встреча в Петровском парке стартовала. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

Гусев официально стал главным тренером «Динамо» в декабре. С ноября он был врио после отставки Валери Карпина, который теперь работает только в сборной России. Зимой Гусев усилил тренерский штаб Романом Шароновым и Юрием Жирковым.

«Динамо» провело всю зиму на десятом месте турнирной таблицы. Команда последний раз брала чемпионство в 1976 году, а последний трофей был в 1995 году – Кубок России.

Скриншот эфира телеканала «Матч Премьер»