Мостовой назвал главную проблему судей в РПЛ

1 марта, 00:20
7

Александр Мостовой выявил основную проблему российских судей. Ему не понравилась работа арбитров в матче «Краснодара» с «Ростовом».

«Проблема судей заключается в том, что они знают правила игры в футбол, но не понимают самой игры.

Приведу пример с моментом, когда назначили 11-метровый в ворота «Краснодара». Все игроки хватают друг друга в штрафной площади, а он фиксирует нарушение правил. Ну, тогда ставь не один пенальти, а пять! Как же они не могут понять, что это обычная футбольная борьба? Так и должно быть! Я уже молчу про то, что там мяча и близко не было. В общем, недостаточно знать правила игры, нужно понимать саму игру.

С другой стороны, хорошо! Российские арбитры популяризируют футбол в России. Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ», – сказал Мостовой.

  • Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ.
  • На 38-й минуте Жоау Батчи забил второй мяч «быков», однако гол был отменен после просмотра ВАР.
  • Арбитр Антон Фролов зафиксировал игру рукой у Джона Кордобы в эпизоде атаки.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Краснодар Мостовой Александр
rattyboy
1772325969
Давайте запретим регби в штрафной площадке !!!! Вот если в центре поля хватают за футболку- -карточка ???
Ответить
Snek
1772335739
Проблема судей РПЛ, ровно такая же как и проблема полиции. Они слишком мягкие и добрые.
Ответить
crf57
1772336701
НЕТ!!! А почему это считает балабол МОСТОВОЙ,что ,когда борцовскими приемами откровенно заваливают ростовчан в штрафной Краснодара - это нормально!!!??? Глупость полная! Одно тело толкаться,а другое - валить игроков на землю!
Ответить
Strig
1772342111
больше пенальти - за любое касание руками игрока? Футбол станет ЛУЧШЕ, не будет похож на регби или борьбу!
Ответить
evgevg13
1772347819
Надо ввести новые правила. Перед началом игры каждая команда пробивает по 10 пенальти. Ну а потом игра без остановки на нарушения в штрафной. И никаких споров, обид, недопониманий...
Ответить
Foxitkuban
1772435300
Есть ощущение, что у Мостового в подвале сидит какой-то связанный журналист, которого он заставляет ежечасно про него что-то писать.
Ответить
