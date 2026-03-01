Мостовой назвал главную проблему судей в РПЛ

Александр Мостовой выявил основную проблему российских судей. Ему не понравилась работа арбитров в матче «Краснодара» с «Ростовом».
«Проблема судей заключается в том, что они знают правила игры в футбол, но не понимают самой игры.
Приведу пример с моментом, когда назначили 11-метровый в ворота «Краснодара». Все игроки хватают друг друга в штрафной площади, а он фиксирует нарушение правил. Ну, тогда ставь не один пенальти, а пять! Как же они не могут понять, что это обычная футбольная борьба? Так и должно быть! Я уже молчу про то, что там мяча и близко не было. В общем, недостаточно знать правила игры, нужно понимать саму игру.
С другой стороны, хорошо! Российские арбитры популяризируют футбол в России. Все сейчас только и будут говорить, что о матчах РПЛ», – сказал Мостовой.
- Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ.
- На 38-й минуте Жоау Батчи забил второй мяч «быков», однако гол был отменен после просмотра ВАР.
- Арбитр Антон Фролов зафиксировал игру рукой у Джона Кордобы в эпизоде атаки.