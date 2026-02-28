«Вы что творите»: Мостового шокировало решение судей в матче «Краснодара» с «Ростовом»

Александр Мостовой удивился решению судьи в матче «Краснодар» – «Ростов».

Краснодар» обыграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 19-го тура РПЛ.

На 38-й минуте Жоау Батчи забил второй мяч «быков», однако гол был отменен после просмотра ВАР.

Арбитр Антон Фролов зафиксировал игру рукой у Джона Кордобы в эпизоде атаки.

«Остановитесь, судьи, вы что творите! Сейчас отменяют гол «Краснодара» – игра рукой (смеется). Идет борьба, Кордоба с защитником бьются чуть ли не насмерть, мяч где-то чего-то чиркает, по какому-то мизинцу или еще чему-то, потом атака, передача, шикарный гол. И они идут смотреть ВАР и отменяют. Ребята, вы что творите-то?!

Третья игра в чемпионате – уже четыре или пять грубейших судейских ошибок. Вы чего?! Соберитесь. Соберитесь, вы чего?! Или не знаю, звоните мне, что ли, я вам подскажу, если вы не разбираетесь в футболе. Ну, ребят, вы что делаете? Ну нельзя же так», – сказал Мостовой.