Семшов указал на игрока РПЛ, которого распустили судьи

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался об игре нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Я ранее уже говорил, что Кордобу судьи просто распустили, слишком многое позволяют. Он классный футболист, но в каждом матче идут жесты судье и соперникам, стычки и провокации.

Если бы игрока изначально приструнили судьи, то он занимался бы только футболом. А сейчас идет эмоциональный завод, он видит, что позволено все – и для судей это становится проблемой.

В целом же Кордоба с задачей справился – пусть не забил, но результативное действие совершил, в борьбе с ним Чистяков удалился. Меня, кстати, удивляет вот эта манера игры с колумбийцем – идет в буквальном смысле слова борьба с ним, и защитникам очень тяжело.

Стоит немного отступить, не атаковать его в момент приема мяча, потому что разворачивается он превосходно», – сказал Семшов.