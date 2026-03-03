Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Реакция Генича на предложение поспорить на 10 миллионов рублей

Реакция Генича на предложение поспорить на 10 миллионов рублей

3 марта, 18:29
9

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о предложении агента Дмитрия Селюка поспорить на 10 миллионов рублей.

– Мне один уважаемый футбольный человек прислал сообщение – Константин, я готов включиться в этот спор. Но, говорит, зная г-на Селюка, он соскочит и потом еще 10 раз скажет, что ничего подобного не было.

Он мне 10 миллионов спора предложил за шестое место «Рубина»? Ну в каком разделе фантастика какой библиотеки это должно находиться? Таблицу видели? 6 очков было от «Спартака»? Как они хотят все это отыграть с Артигой?

– Не принимаешь спор?

– У меня нет 10 миллионов рублей. Зная г-на Селюка, это красиво… У него такса, видимо, такая. У меня нет таких денег.

  • Испанский тренер Франк Артига принял «Рубин» в январе, сменив Рашида Рахимова. Испанец пришел из чемпионата Анголы – казанцам пришлось выплачивать отступные. Ранее Артига тренировал в России «Химки» и «Родину».
  • В дебютном официальном матче Артиги в «Рубине» команда в 19-м туре чемпионата России уступила на выезде «Динамо Мх» (1:2). Встреча прошла в условиях снегопада.
  • «Рубин» занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре РПЛ казанцы примут «Краснодар» (8 марта).

Еще по теме:
Генич выделил главное качество ЦСКА 2
Генич одним словом отреагировал на безжалостную выходку «Динамо» в адрес «Спартака» 3
В ЦСКА подробно высказались о скандальной выходке Генича 5
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Рубин Генич Константин Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1772552179
Я не знаю, можно ли зафиксировать суть спора юридически, в виде документа. Если можно, то с этим бездарем Генич может спорить. Хотя есть нюанс, Спартак такая команда, которая с успехом может про......ть и 6 место!
Ответить
Император 1
1772552222
Что-то не верится, что у него нет таких денег
Ответить
Дубина
1772552365
Что газпром за лизание их аля-бзянита мало плотить??
Ответить
...уефан
1772553445
...нехег было делать такие безапелляционноые заявления в общественное пространство. И не было б лиха, и было б всё тихо...
Ответить
Чилим.
1772559458
– Не принимаешь спор? - По мелочам не размениваюсь...
Ответить
mutabor0992
1772561489
Так есть микро займ Геша!!!
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
2
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
15
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
11
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Все новости
Все новости
ФотоБубнов проиграл спор Геничу
14:40
1
Обращение Мажича из-за судейства в 19-м туре РПЛ
14:11
3
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
110
В РФС прокомментировали назначение Булановым пенальти в ворота «Спартака»
13:51
5
ФотоСборная России и клубы РПЛ поздравили болельщиц с Международным женским днем
13:40
1
В ЭСК оценили удаление Вахании в игре с «Краснодаром» и пенальти в ворота «Рубина»
13:22
3
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
3
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
18
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
4
Решение ЭСК по отмене гола Дзюбы в ворота «Оренбурга»
12:18
Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» впервые в этом году
11:59
3
Решение ЭСК по отмене гола «Балтики» в ворота «Зенита»
11:53
12
Экс-тренер «Спартака» – о команде: «Когда будут нормальные люди играть в обороне?»
11:47
4
В «Крыльях Советов» сказали, когда выплатят долг в 450 миллионов
11:38
Семак объяснил, почему оставил Барриоса в запасе на матч с «Оренбургом»
11:23
3
Реакция пресс-атташе «Балтики» на вопрос о прилете в закрытый аэропорт
11:16
1
Черданцев предложил заменить судей на топ-моделей
11:00
4
Где смотреть матч «Спартак» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:58
Где смотреть матч «Локомотив» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция: 9 марта 2026
10:56
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 8 марта 2026
10:51
2
ФотоКлуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
10:47
4
Тренер «Балтики» – о сравнении с «Ростовом»: «Мы так не играем»
10:26
6
Экс-инвестор «Черноморца»: «Мне до сих пор стыдно за «Спартак»
10:05
Тюкавин ответил на слова спартаковца Денисова о нем
09:48
1
Тренер «Пари НН» высказался о травме Олусегуна, которого унесли на носилках
09:39
Экс-игрок «Зенита» объяснил, почему Семак останется в команде до 2030 года
09:05
1
Экс-генсек РФС – о судействе в РПЛ: «Решено трактовать эпизод в зависимости от спонсоров играющих команд»
08:56
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 