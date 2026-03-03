Реакция Генича на предложение поспорить на 10 миллионов рублей

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о предложении агента Дмитрия Селюка поспорить на 10 миллионов рублей.
– Мне один уважаемый футбольный человек прислал сообщение – Константин, я готов включиться в этот спор. Но, говорит, зная г-на Селюка, он соскочит и потом еще 10 раз скажет, что ничего подобного не было.
Он мне 10 миллионов спора предложил за шестое место «Рубина»? Ну в каком разделе фантастика какой библиотеки это должно находиться? Таблицу видели? 6 очков было от «Спартака»? Как они хотят все это отыграть с Артигой?
– Не принимаешь спор?
– У меня нет 10 миллионов рублей. Зная г-на Селюка, это красиво… У него такса, видимо, такая. У меня нет таких денег.
- Испанский тренер Франк Артига принял «Рубин» в январе, сменив Рашида Рахимова. Испанец пришел из чемпионата Анголы – казанцам пришлось выплачивать отступные. Ранее Артига тренировал в России «Химки» и «Родину».
- В дебютном официальном матче Артиги в «Рубине» команда в 19-м туре чемпионата России уступила на выезде «Динамо Мх» (1:2). Встреча прошла в условиях снегопада.
- «Рубин» занимает в турнирной таблице седьмое место. В следующем туре РПЛ казанцы примут «Краснодар» (8 марта).
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова