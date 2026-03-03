Реакция Генича на предложение поспорить на 10 миллионов рублей

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о предложении агента Дмитрия Селюка поспорить на 10 миллионов рублей.

– Мне один уважаемый футбольный человек прислал сообщение – Константин, я готов включиться в этот спор. Но, говорит, зная г-на Селюка, он соскочит и потом еще 10 раз скажет, что ничего подобного не было.

Он мне 10 миллионов спора предложил за шестое место «Рубина»? Ну в каком разделе фантастика какой библиотеки это должно находиться? Таблицу видели? 6 очков было от «Спартака»? Как они хотят все это отыграть с Артигой?

– Не принимаешь спор?

– У меня нет 10 миллионов рублей. Зная г-на Селюка, это красиво… У него такса, видимо, такая. У меня нет таких денег.