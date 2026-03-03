Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Агент Кисляка рассказал о желании Моуринью подписать футболиста

Агент Кисляка рассказал о желании Моуринью подписать футболиста

3 марта, 13:35
3

Руководитель футбольного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков рассказал, почему полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк не перешел летом в «Фенербахче».

– Вы сами рассказывали, как Кисляком интересовался «Фенербахче». Как это было?

– Опять же, ЦСКА был в курсе всего. Шевелев знал. И Бабаев знал, что я полетел в Турцию на переговоры: встречался, разговаривал. Клубы тоже между собой общались. И тут нельзя сказать, что ЦСКА не отпускал. В «Фенербахче» в то трансферное окно произошли изменения, которые поставили переговоры на паузу. Ну и на тот момент ЦСКА не сделал ни одного трансфера, но амбиции были видны.

Потому прекрасно понимаю руководителей клуба: отдаешь своего лучшего футболиста в какую-то команду – сродни тому, что себе в ногу стреляешь. Это и на результате отобразится, и на обстановке внутри команды. Потому что там бы просто сказали: «Вы нам говорите о чемпионстве, а лучшего футболиста отдаете».

– Правда, что Матвея в «Фенербахче» лично Моуринью хотел видеть?

– Как я понимаю, когда Жозе пришел в клуб, он отвечал вообще за все. Прямо ему отдали все на откуп. Но те трансферы, которые были сделаны Жозе, не выстрелили. И руководство клуба сказало, что теперь они будут этим вместе заниматься. Кандидатура Матвея возникла у руководителей клуба. Но они согласовывали это с Моуринью, и тренер сказал: «Да, отличный парень, давайте. Я хочу видеть его в составе».

  • 20-летний Кисляк в этом сезоне провел за ЦСКА 28 матчей, забил 5 голов, сделал 5 ассистов.
  • Жозе Моуринью покинул пост главного тренера «Фенербахче» 29 августа 2025 года. Сейчас он возглавляет «Бенфику».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бенфика ЦСКА Фенербахче Кисляк Матвей Моуринью Жозе
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Иван Петров 1986
1772540694
А в Реал слабо?
Ответить
BRAZILES
1772548611
байки все это
Ответить
