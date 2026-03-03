Чемпион Беларуси подписал игрока «Зенита»

«Зенит» договорился с «МЛ Витебск» о переходе вингера Тимура Иванова. Он подписал с чемпионом Беларуси контракт на 3 года.
Иванов – воспитанник «Газпром»-академии. В сезоне-2025 вингер стал лучшим бомбардиром «Зенита-2», помог команде стать победителем в группе 2 Дивизиона Б Второй лиги и получить повышение в классе.
21-летний Иванов в прошлом году сыграл за вторую команду петербуржцев 26 матчей, забил 13 голов, сделал 8 ассистов. Он также провел 1 матч за «Зенит-2» уже в сезоне-2026 в дивизиона А Второй лиги.
- Иванов сыграл за основной состав петербуржцев в 6 товарищеских матчах, в том числе 22 января этого года с «Шанхай Порт» (4:1).
- «МЛ Витебск» в прошлом году занял 1-е место в чемпионате Беларуси и сыграет в 1-м отборочном раунде Лиги чемпионов сезона-2026/27.
Источник: телеграм-канал «МЛ ВИТЕБСК | ML VITEBSK»