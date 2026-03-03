Игрок «Спартака» оценил поле с проплешинами на стадионе «Сочи»

Вингер «Спартака» Маркиньос высказался о газоне стадиона «Фишт», на котором команда провела игру 19‑го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

«Немного необычное поле, но мы не можем его выбирать. Хорошо, что выиграли, сейчас сфокусированы на следующих матчах», – сказал Маркиньос.

Бразилец забил второй гол «Спартака» на 79-й минуте. Также у красно-белых отличились Эсекьель Барко с пенальти на 22-й и Пабло Солари на 90+2-й. У «Сочи» забили Александр Солдатенков на 61-й и Владимир Ильин на 90+10-й с пенальти.

Перед матчем появились фотографии, где на газоне арены видны проплешины.