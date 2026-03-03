Стало известно, каких игроков «Локомотива» могут купить «Краснодар», «Зенит» и московские клубы

Руководство «Локомотива» сделало первые шаги в сторону пролонгации договоров с игроками, сроки которых истекают летом 2027 года.
«Первое общение с агентами и футболистами произошло во время зимних сборах в Абу-Даби. Далее переговоры продолжились уже в Москве перед рестартом чемпионата России. Правда, пока обсуждение новых контрактов идeт очень тяжело.
Если говорить по персоналиям, то первыми на очереди стали Воробьев, Митрюшкин и Карпукас. Но если в случае этой троицы у «Локомотива» еще есть время, то с продлением Фассона у железнодорожников возникли большие проблемы.
У бразильца контракт истекает уже летом, и если договориться не получится, то он уйдет просто свободным агентом из «Локо», а интерес к Фассону есть. Его, прежде всего, в своих рядах хотят видеть несколько бразильских клубов.
Главным камнем преткновения в переговорах стали агентские комиссии и подписной бонус. И если по зарплате у сторон есть понимание, как договориться (причем, практически со всеми из вышеуказанных игроков), то большие запросы агентов очень ограничивают возможности «Локомотива» договориться о продлении своих лидеров.
Если общение зайдет в тупик, то московский клуб планирует выставить на продажу своих лидеров.
Так, например, Карпукаса, как мы раньше и сообщали, очень хочет подписать «Краснодар». Воробьева хочет видеть у себя «Зенит» (все еще не исключен вариант и с ЦСКА). Митрюшкиным интересовалось в свое время «Динамо» во времена работы Карпина. При этом, есть запросы и от европейских клубов.
При всем при этом, времени у «Локомотива» остается не так много. А ведь команде надо решить еще задачи текущего сезона», – говорится в сообщении.
- 23-летний полузащитник Артем Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 22 матча, сделал 1 голевую передачу.
- 28-летний нападающий Дмитрий Воробьев в этом сезоне сыграл в клубе 22 игры, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.
- 30-летний Антон Митрюшкин в 18 встречах РПЛ сезона-2025/26 пропустил 22 гола, провел 4 матча на ноль.
- 24-летний защитник Лукас Фассон в 21 игре за красно-зеленых в этом сезоне забил 1 гол, сделал 2 ассиста.