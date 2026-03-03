Стало известно, каких игроков «Локомотива» могут купить «Краснодар», «Зенит» и московские клубы

Руководство «Локомотива» сделало первые шаги в сторону пролонгации договоров с игроками, сроки которых истекают летом 2027 года.

«Первое общение с агентами и футболистами произошло во время зимних сборах в Абу-Даби. Далее переговоры продолжились уже в Москве перед рестартом чемпионата России. Правда, пока обсуждение новых контрактов идeт очень тяжело.

Если говорить по персоналиям, то первыми на очереди стали Воробьев, Митрюшкин и Карпукас. Но если в случае этой троицы у «Локомотива» еще есть время, то с продлением Фассона у железнодорожников возникли большие проблемы.

У бразильца контракт истекает уже летом, и если договориться не получится, то он уйдет просто свободным агентом из «Локо», а интерес к Фассону есть. Его, прежде всего, в своих рядах хотят видеть несколько бразильских клубов.

Главным камнем преткновения в переговорах стали агентские комиссии и подписной бонус. И если по зарплате у сторон есть понимание, как договориться (причем, практически со всеми из вышеуказанных игроков), то большие запросы агентов очень ограничивают возможности «Локомотива» договориться о продлении своих лидеров.

Если общение зайдет в тупик, то московский клуб планирует выставить на продажу своих лидеров.

Так, например, Карпукаса, как мы раньше и сообщали, очень хочет подписать «Краснодар». Воробьева хочет видеть у себя «Зенит» (все еще не исключен вариант и с ЦСКА). Митрюшкиным интересовалось в свое время «Динамо» во времена работы Карпина. При этом, есть запросы и от европейских клубов.

При всем при этом, времени у «Локомотива» остается не так много. А ведь команде надо решить еще задачи текущего сезона», – говорится в сообщении.