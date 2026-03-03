Введите ваш ник на сайте
Стало известно, каких игроков «Локомотива» могут купить «Краснодар», «Зенит» и московские клубы

3 марта, 08:50
4

Руководство «Локомотива» сделало первые шаги в сторону пролонгации договоров с игроками, сроки которых истекают летом 2027 года.

«Первое общение с агентами и футболистами произошло во время зимних сборах в Абу-Даби. Далее переговоры продолжились уже в Москве перед рестартом чемпионата России. Правда, пока обсуждение новых контрактов идeт очень тяжело.

Если говорить по персоналиям, то первыми на очереди стали Воробьев, Митрюшкин и Карпукас. Но если в случае этой троицы у «Локомотива» еще есть время, то с продлением Фассона у железнодорожников возникли большие проблемы.

У бразильца контракт истекает уже летом, и если договориться не получится, то он уйдет просто свободным агентом из «Локо», а интерес к Фассону есть. Его, прежде всего, в своих рядах хотят видеть несколько бразильских клубов.

Главным камнем преткновения в переговорах стали агентские комиссии и подписной бонус. И если по зарплате у сторон есть понимание, как договориться (причем, практически со всеми из вышеуказанных игроков), то большие запросы агентов очень ограничивают возможности «Локомотива» договориться о продлении своих лидеров.

Если общение зайдет в тупик, то московский клуб планирует выставить на продажу своих лидеров.

Так, например, Карпукаса, как мы раньше и сообщали, очень хочет подписать «Краснодар». Воробьева хочет видеть у себя «Зенит» (все еще не исключен вариант и с ЦСКА). Митрюшкиным интересовалось в свое время «Динамо» во времена работы Карпина. При этом, есть запросы и от европейских клубов.

При всем при этом, времени у «Локомотива» остается не так много. А ведь команде надо решить еще задачи текущего сезона», – говорится в сообщении.

  • 23-летний полузащитник Артем Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 22 матча, сделал 1 голевую передачу.
  • 28-летний нападающий Дмитрий Воробьев в этом сезоне сыграл в клубе 22 игры, забил 11 голов, сделал 4 ассиста.
  • 30-летний Антон Митрюшкин в 18 встречах РПЛ сезона-2025/26 пропустил 22 гола, провел 4 матча на ноль.
  • 24-летний защитник Лукас Фассон в 21 игре за красно-зеленых в этом сезоне забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Зенит Динамо ЦСКА Митрюшкин Антон Воробьев Дмитрий Карпукас Артем Фассон Лукас
Император Бомжей
1772522286
Уже начали дербанить Локо)) Новости про долги, недавно появились, уже всё, всех надо продать))
Ответить
СильныйМозг
1772522688
За болельщиков Локо много не дадут, эти лоботрясы, тунеядцы.
Ответить
Foxitkuban
1772526830
Слабоват Карпукас для Краснодара. Если только на подмену, но он сам не пойдет.
Ответить
Garrincha58
1772542022
Тут ценен только Карпукас остальные так себе. Карпукас стал бы отличной заменой Барриосу, которому пора домой в связи с лимитом и он не так уже играет, как раньше феерил
Ответить
