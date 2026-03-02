Игрок сборной Нигерии: «Я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу»

Вингер «Пари НН» Олакунле Олусегун признался в любви к России.

23-летний футболист беспрерывно играет за российские клубы с августа 2021 года.

«Играя за «Краснодар» в одном из сезонов, я был близок к тому, чтобы отправиться в чемпионат Франции. Были предложения от «Ниццы» и «Ланса», но я почувствовал, что еще есть чему научиться в России.

Мне кажется, тогда отъезд дался бы мне слишком тяжело. Поэтому я решил остаться в «Краснодаре» и дальше развиваться и дальше улучшать свои навыки. А сейчас можно уже сказать, что я влюбился в Россию и никуда уезжать не хочу.

У меня по‑прежнему есть желание получить российское гражданство. Уверен, что если в ближайшее время появится такая возможность, я буду рад подготовиться к экзамену и выучить русский язык. Потому что на самом деле мне всe это интересно.

Считаю Россию своим вторым домом. Мне нравится здесь жить и строить карьеру. А еще важно, что моей семье здесь тоже очень комфортно.

Сейчас уже почти не осталось вещей, к которым бы я в России не привык. Но если говорить о том, к чему действительно было трудно приспособиться, то это русская кухня.

Моe самое любимое блюдо – спагетти, а самое нелюбимое – красный борщ, совсем не моe», – сказал Олусегун.