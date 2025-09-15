Опубликована сборная 8-го тура РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored показал собственную версию символической сборной 8-го тура чемпионата России.

В нее включены футболисты «Зенита», «Спартака», «Динамо», «Локомотива», «Рубина», «Ростова», «Крыльев Советов» и «Пари НН».

Вратарь: Рустам Ятимов («Ростов»);

Защитники: Дмитрий Кабутов («Рубин»), Сергей Божин («Крылья Советов»), Ваня Дркушич («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»);

Полузащитники: Олакунле Олусегун («Пари НН»), Алексей Батраков («Локомотив»), Вильмар Барриос («Зенит»), Бителло («Динамо»);

Нападающие: Хуан Мануэль Боселли («Пари НН»), Ливай Гарсия («Спартак»).