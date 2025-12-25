Губерниев пошутил о перспективах Мостового в московском клубе

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев с юмором отреагировал на возможное назначение Александра Мостового в «БроукБойз».
«Да, я думаю, что эта команда с блеском выиграет с Мостовым чемпионат Медиалиги, потом заявится во Вторую лигу, триумфально года за три-четыре выйдет в РПЛ, за это время мы вернeмся в еврокубки, и после выигранного титула в РПЛ через пять лет, думаю, возьмут и Лигу чемпионов.
На меньшее, думаю, ни царь, ни все поклонники этой прекрасной команды не согласны. Потенциал есть, вперeд», – сказал Губерниев.
- Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А в марте 2025 года.
- Он завершил обучение в Академии РФС и теперь может работать ассистентом главного тренера в клубах РПЛ.
Источник: Legalbet